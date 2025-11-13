AKP’li Türkoğlu Furkan Bölükbaşı'na sahip çıktı... 'Cumhurbaşkanına tehdit diye bir suç yok'

AKP’li trol Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası, TCK 310’uncu maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu” gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Olayın ardından AKP Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Av. Muhammed Türkoğlu, X’teki bir sohbet odasında yaptığı açıklamayla gündeme geldi.









Türkoğlu, Bölükbaşı’nın tutuklanmasına tepki göstererek, “Aslında TCK’da böyle bir suç yok. ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ var, ‘Cumhurbaşkanı’na fiili saldırı’ suçu var ama ‘Cumhurbaşkanı’na tehdit’ diye bir suç yok. Ceza kanunlarında genişletici yorum yasağı vardır. Bir fiil açıkça suç olarak belirtilmemişse cezalandıramazsınız” dedi.

Türkoğlu’nun açıklamaları sosyal medyada büyük tartışma başlatırken, kullanıcılar bu yorumları gazeteci Fatih Altaylı’nın 2025’teki tutukluluğu ile kıyasladı.



Altaylı, YouTube kanalında yaptığı bir yorum nedeniyle “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanmış ve 5 yıl hapis istemiyle yargılanmıştı.



Kullanıcılar, Türkoğlu’na, “Fatih Altaylı tutuklanırken neredeydiniz?”, “Fatih Altaylı neden 6 aydır yatıyor?” ve “Fatih Altaylı için de aynı şeyi söylediniz mi?” gibi sorular yöneltti.