AKP’li vekil Kartalkaya Komisyonu’nda il özel idaresinin ihmaline dikkat çekti: ‘Hijyene bakmış, yangına bakmamış’

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınını araştırmak için kurulan Meclis komisyonu dün son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda milletvekilleri ve bakanlık bürokratları komisyonun hazırlayacağı rapor için önerilerini sıraladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri, bundan sonraki süreç için inşaat projelerinin önce itfaiye onayı almasını ve inşaatın öyle başlamasını önerdi. Ayrıca bakanlık temsilcileri biten inşaatlar için de itfaiye tarafından binaya 3 yılda bir uygunluk raporu verilmesini istedi.

‘GEREKLİ SORUŞTURMA İZNİ VERİLMELİ’

Komisyonda yine olayla ilgili bakanlıkların ihmali olan kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni vermemesi de konuşuldu. Komisyondaki vekiller yine bakanlıkların gerekli soruşturma iznini vermesi gerektiğini vurguladı. Bunun üzerine konuşan komisyonun AKP’li Başkanı Selami Altınok “Kamu görevlilerinin yargılanması, sivil insanlardan farklıdır. Savcılık memurun göreviyle alakalı bir suç işlediği iddiası varsa kurumun amirine müracaat eder. ‘Soruşturma izni ver’ der. Bakanlık verilmeyebilir veya verilebilir. Verilmediği takdirde zarar gören tarafın ve savcılığın itiraz hakkı var. Onun sonucunda Danıştay’a gider” dedi. Bu sözlere AKP’li vekillerden de “Niye Danıştay’a kalıyor?” diye itiraz eden oldu.

İHMALİ OLAN KURUMLARI SIRALADI

Toplantıda olayla ilgili ihmali olduğu isimlerle ilgili görüşlerini paylaşan AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ise, otelin il özel idaresi sınırları içinde olduğuna dikkat çekerek “Denetleme il özel idarede. İl özel idaresinin zaman zaman denetimleri olmuş ancak hijyene, gıdaya bakmış. Yangına bakmamış. Özel idare gereken denetimini yapmamış. Şahsi kanaatim, ihmal var” dedi. Erdem ayrıca; il özel idaresiyle gerekli iletişimi kurmayan Turizm Bakanlığı’nın, otel personelinin yangın eğitimi eksikliğini kontrol etmeyen Çalışma Bakanlığı’nın ve oteldeki eksiklikleri bakanlığa iletmeyen Bolu Belediyesi’nin de ihmallerinin olduğunu vurguladı. Erdem, olayın birinci sorumluluğunun da otel sahiplerinde olduğunu söyledi. CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici de önemli olanın otelin denetlenmemesi olduğunu vurgulayarak “Devlet kurumlarının eksikliklerini tespit ettik. ‘Benim canım ve malım Türkiye’de güvenlidir’ hissiyatının zedelenmesi hepimiz için üzücü olur. Büyük devlet olmanın gereği tedbirdir” ifadelerini kullandı. Komisyonun bundan sonraki süreçte ekim ayına kadar raporunu hazırlaması bekleniyor.