AKP'li vekil rektörlüğünü yaptığı üniversitenin öğrencisi oldu

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Burdur'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda iki dönem rektörlüğünü yaptığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin (MAKÜ) tarih bölümüne yerleşti.

2015-2023 yılları arasında 8 yıl rektörlük yaptığı üniversiteye bu kez öğrenci olarak dönecek olan AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, “Bu yıl ben de YKS’ye girerek, onurla rektörlüğünü yaptığım Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü’ne birincilikle yerleştim” ifadelerini kullandı.

Korkmaz ayrıca yerleştirme sonucunu X hesabından da paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Korkmaz, şunları yazdı:

"Bugün açıklanan YKS tercih sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, üniversite hayatına adım atan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Bu yıl ben de YKS’ye girerek, onurla rektörlüğünü yaptığım Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü’ne birincilikle yerleştim."