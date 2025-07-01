AKP'li vekil TBMM'de LeMan'a böyle tepki gösterdi: 'Hep beraber söyleyelim'

LeMan dergisinde yayımlanan karikatürün ardından AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları tepki olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde salavat getirdi.

Hacıoğulları yaptığı konuşmada, "Biz bir karikatüre güzellikle karşılık vereceğiz. Ve burada Gazi Mecliste tüm tüm partilerden bütün vekillerimiz hep beraber söyleyelim" ifadelerini kullandı.

TBMM'de vekillerin Hacıoğulları'na eşlik etmediği görüldü.





NE OLMUŞTU?

LeMan dergisinde yayımlanan bir karikatürün ardından bazı gerici gruplar, İstiklal Caddesi'nde dergi binasına saldırıda bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed’in yer aldığı iddia edilen karikatür nedeniyle LeMan dergisi hakkında “dini değerleri alenen aşağılama” gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.