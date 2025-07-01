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AKP'li vekil TBMM'de LeMan'a böyle tepki gösterdi: 'Hep beraber söyleyelim'

AKP'li vekil TBMM'de LeMan'a böyle tepki gösterdi: 'Hep beraber söyleyelim'

1.07.2025 17:06:00
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Haber Merkezi
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AKP'li vekil TBMM'de LeMan'a böyle tepki gösterdi: 'Hep beraber söyleyelim'

AKP Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM’de 'salavat' getirerek LeMan dergisine tepki gösterdi.

LeMan dergisinde yayımlanan karikatürün ardından AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları tepki olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde salavat getirdi.

Hacıoğulları yaptığı konuşmada, "Biz bir karikatüre güzellikle karşılık vereceğiz. Ve burada Gazi Mecliste tüm tüm partilerden bütün vekillerimiz hep beraber söyleyelim" ifadelerini kullandı.

TBMM'de vekillerin Hacıoğulları'na eşlik etmediği görüldü.


NE OLMUŞTU?

LeMan dergisinde yayımlanan bir karikatürün ardından bazı gerici gruplar, İstiklal Caddesi'nde dergi binasına saldırıda bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed’in yer aldığı iddia edilen karikatür nedeniyle LeMan dergisi hakkında “dini değerleri alenen aşağılama” gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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