AKP’li vekilin babasının sahibi olduğu fabrikada taciz şikâyeti bir yıl sonra iddianameye dönüştü

1.12.2025 19:10:00
Haber Merkezi
AKP Milletvekili Derya Bakbak’ın babası Ahmet Aslansoy’a ait tekstil fabrikasında çalışan bir işçi taciz edildiğini iddia etti. Kadının şikayette bulunmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra iddianameye dönüştüğü ortaya çıktı.

Evrensel’in haberine göre G.Ç. adlı kadın işçi, Ahmet Aslansoy Tekstil’de çaycı olarak çalıştığı dönemde fabrikanın sahibi Ahmet Aslansoy tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ederek 22 Eylül 2024’te CİMER’e ihbarda bulundu. G.Ç., 9 Kasım 2024’te de karakolda ifade vererek resmi şikâyette bulundu.

İşçi, taciz sırasında alındığını söylediği ses kayıtlarını da delil olarak sundu. Ses kayıtlarına ilişkin emniyetin hazırladığı kriminal raporda, kayıttaki sesin Ahmet Aslansoy’a ait olduğu tespit edildi.

Tüm bu süreçlere rağmen G.Ç’nin karakoldaki ifadesinin üzerinden bir yıl geçmesine karşın dosya iddianameye dönüştürülmemişti. Savcılık, geçen hafta dosyaya ilişkin iddianameyi hazırlayarak davayı açtı.

