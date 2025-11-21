AKP’li vekilin hazırladığı oyunla öğrencilere Türkiye Yüzyılı anlatılıyor

AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini anlatmak için hazırlanan ve Türkiye’nin farklı illerinde Hacıoğulları’nın katılımıyla öğrenciler eşliğinde oynanan “Kim Var?” adlı müzikal tiyatro oyununda; AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” sloganıyla propaganda yapıldığı iddia edildi. CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, öğrencilere “Ben bu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni sevdim ha” gibi repliklerin yazıldığı oyunu Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini anlatmak için AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları’nın hazırladığı “Kim Var?” isimli müzikal tiyatro oyununu Türkiye’nin farklı illerinde sahnelemeye başladı. CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, velilerin öğrencilere oynatılan bu oyunlarda “AKP propagandası yapıldığı” ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e övgüler dizildiği iddiasıyla şikayetçi olduğunu söyledi.

Şu ana kadar AKP’li Hacıoğulları’nın da katılımıyla Adana, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Şanlıurfa, Konya, Bartın, Kastamonu, Osmaniye gibi illerde oynanan oyunda öğrencilere “Ben bu Maarif Modeli’ni sevdim ha... Dersler resmen canlandı” gibi sözler söyletiliyor. Ayrıca oyunun senaryosunda Tekin için “Adam bunun için dünyayı karşısına alıp müfredatı değiştirdi” gibi ifadeler yer alıyor. Ancak oyunun sahnelendiği pek çok yerde, öğrenciler senaryodaki bu ifadeleri kullanmıyor.

‘TÜRKİYE YÜZYILI’ TEMASI

Yine oyunda AKP’nin seçim sloganı olarak kullandığı “Türkiye Yüzyılı” sloganının birçok kez geçtiği, öğrenciler için “Türkiye Yüzyılı bir hedefse, biz onun istikameti olacağız. Türkiye Yüzyılı dediğimiz şey, bir iddianın yeniden ayağa kalkışıdır. Bu iddia, başkalarının gölgesinde yaşamayı reddeden bir duruştur. Bir milletin, sadece kalkınma değil, kıyam bilinciyle doğruluşudur” gibi replikler yazıldığı görülüyor.

‘OKULLAR PROPAGANDA SAHNESİ DEĞİL’

CHP’li İsmet Güneşhan, bu hafta Çanakkale’de de oynatılması planlanan oyunu Meclis gündemine taşıdı. Oyun için veli onayı alınmadığını söyleyen Güneşhan, öğrencilere de oyuna katılımın zorunlu tutulduğunu iddia etti. Güneşhan “Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi’ne gönderilen ve bakanlık onaylı olduğu söylenen bir tiyatro oyunu, okul idaresine bizzat Şube Müdürü İhsan Yalçınkaya tarafından ‘mutlaka sahnelenecek’ denilerek dayatılmıştır.

Bu oyunun proje tasarım ve müziklerini AKP milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları yapmıştır. İçeriği tamamen politiktir. Oyunda Cumhuriyet tarihimizin en başarısız Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin övülmekte, Atatürk’e alaycı bir üslupla yaklaşılmaktadır. Veliler, çocuklarının siyasi içerikli bir oyunda rol almasını istemedikleri için idareye dilekçe ile başvurmuşlardır. Okullar, AKP’nin siyasi propaganda sahnesi değildir” dedi.