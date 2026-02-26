AKP Milletvekili Oğuz Üçüncü TBMM’de konuştu: ‘Fransız okullarına kayıt için Türk vatandaşlığından çıkan birçok çocuk var’

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, önceki gün, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Öktem ve bakanlığın Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme’nin de katılımıyla toplandı. Toplantıda iki isim, 766 öğretmenin, 8 ülkede 45 bin 925 öğrenciye Türkçe ve Türk Kültürü dersi vermekte olduğunu aktardı. Bu derslerin hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak yapıldığı bildirildi. Türkiye’deki yabancı okullar da toplantıda gündeme geldi.

‘FRANSIZ OKULUNDA OKUMAK İÇİN VATANDAŞLIKTAN ÇIKILIYOR’

Bakan Yardımcısı Öktem, Fransa ve Almanya’nın, Türk devlet okullarının faaliyetlerine izin vermediğini anımsatarak, mütekabiliyetten bahsetti. Fransa’nın ve Almanya’nın Türkiye’deki devlet okullarına da Türk vatandaşı öğrenciler kabul edilmiyor. AKP’li Oğuz Üçüncü, bu durumun ortaya çıkardığı sorunlardan bahsederek, “Almanlarla ve Fransızlarla bir diplomatik savaşa girdik. Ve bana soracak olursanız, bir milletvekili olarak bunu söylemekte bir beis görmüyorum, bu şekilde bir mütekabiliyetin özellikle diyasporadan buraya çalışmaya gelen, buraya beyin göçü itibarıyla katkı sunmaya gelen gençlerimiz için çok iyi bir şey olmadığı kanaatindeyim. Ben birçok ailenin geri döndüğünü biliyorum, birçok çocuğun Türk vatandaşlığından çıktığını biliyorum” dedi.

Bakan Yardımcısı Öktem’in “Fransız okulunda okuyabilmek için mi” sorusunu Üçüncü, “Evet, Fransız ve Alman okullarında okuyabilmek için ya da hiç bunlarla uğraşmamak için geri döndüler. Arkadaşlar, buradaki maceralarını -kendileri öyle tanımladılar- bitirdiler ve döndüler” dedi. Üçüncü bu konuda, güç gösterisinden uzak, sonuç odaklı bir anlayış izlenmesi gerektiğini ifade etti.

ANADOLU AJANSI MUHABİRİNDEN ÖRNEK VERDİ

Üçüncü’nün ardından komisyon başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Seda Gören de bir örnekle konuya dahil oldu. Gören, Anadolu Ajansı’nın Fransa’daki bir muhabirinin eşinin öğretmenlik yaptığını ve Türkiye’deki Fransız okuluna tayininin çıktığını söyleyerek, “Tayini çıkıyor ve çocuğunu buraya getirmek istiyor. Aile çifte vatandaş, çocuk da çifte vatandaş ama okul artık bu süreci o kadar inatlaşmaya götürmüş ki, çifte vatandaşlığı da kabul etmiyor, babası Türk olanı özellikle kabul etmiyor. Çocuğun orada öğrenim görmesi lazım, annenin de orada eğitim vermesi lazım. Bu tip konularda hâlâ açıklarımız var. Bunlar da büyük sıkıntı” dedi.

‘FRANSA BÜYÜKELÇİSİ BANA ‘ÇOK ROMANTİKSİNİZ’ DEDİ’

Bakan Yardımcısı Öktem ise bunların üzerine, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi ile olan bir anısını anlattı. Öktem, “Kendisine dedik ki, ‘Efendim, bakın sizin kitap… Bizimle ilgili hiçbir şey yok, okulun içine giremiyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor, hiç... Bir de biliyorsunuz, farklı, ne diyelim, türlerin desteği de sözkonusu gibi gibi… Yani bir denetim, işte Türk tarihi, Türkçe, değerler, inanç, bunlar…’ Böyle deyince, bana, ‘Ne kadar romantiksiniz’ dedi, hiç unutmuyorum bunu. ‘Çok romantiksiniz’ dedi. ‘Biliyor musunuz? Bizim dünyada 129 okulumuz var’ dedi. Charles de Gaulle'den bahsediyor. ‘Biz bir dünya markasıyız. Tabii ki de bizi tercih edecekler. Biliyor musunuz? Bu okuldan mezunlar, sizin soydaşlarınız şu anda Afrika'da bizim için çalışıyorlar’ dedi. Bu benim için, ne diyelim, milestone experience (dönüm noktası deneyim) oldu. Bir dönüm noktası oldu. O bakımdan ben takdirlerinize bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

‘ALMANYA’DA YUMUŞAMA VAR’

Bakan Yardımcısı Öktem, ayrıca, Almanya’da Türk devlet okulları açabilme konusunda Almanya’nın ‘yumuşadığını’, bir görüşme ve tartışma zemininin ortaya çıktığını kaydetti. AKP’li Oğuz Üçüncü ise, “Almanya'da 16 tane yumuşama görmeniz lazım. Zira, 16 tane eyalet var, muhatabınız eyaletler. Merkezi hükümetle siz yarın anlaşsanız, ertesi gün o hükümet size diyecek ki, ‘Evet, biz anlaştık ama bir baktık ki eğitimden biz sorumlu değilmişiz, eyaletler sorumluymuş’. Bu, anayasal bir zorunluluk ve ben doğrusu 16 tane eyalette bir yumuşama görmüyorum” sözlerini kaydetti.

‘EĞİTİM GÖREN SAYISI ÇOK AZ’

Komisyonda öte yandan, Bakanlıkça yapılan bilgilendirmede, “Almanya'da eğitim verilebilecek çağda 117 bin öğrenci olduğu ancak bunların yalnızca 28 binine ulaşılabildiği” aktarıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, bu sayının az olduğunu söyleyerek, “0-18 yaş grubunda, sadece Almanya'ya baktığınız zaman 1 milyona yakın bir millet varlığımız var” dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de benzer şekilde hem 117 bin hem de 28 bin sayısının düşük olduğunu kaydetti.