AKP Milletvekili Orhan Erdem'den 'Anıtkabir'de Erdoğan sloganı' açıklaması: 'Daha doğal bir şey yok...'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem, muhalefet milletvekillerinin Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lehine kimi kişilerce slogan atılmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Erdem, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa uyarınca şu anki başkomutanı bizim Cumhurbaşkanımızdır ve onun sayesinde bugün Azerbaycan’dan Libya’ya, Somali’den Bosna Hersek’e her yerde önemli adımlar atılmıştır. Onun da sevenlerinin tezahürat etmesinden daha doğal bir şey yoktur. Buna da kıskanacak bir halde olmanız gerçekten garip. Sahiden bir parti hepsi dostumuz; yanlıştan anlamalarını istemem ama hani Atatürkçülük kisveti arkasına sığınarak hiçbir şey yapmadan bu ülke için bu konuları konuşmanıza şaşıyorum. Hani Uğur Mumcu’nun ‘Bu ülkede banka soyanlar kar maskesi, ülke soyanlar Atatürk maskesi takarlar’ sözü son yaşananlarla da çok örtüşüyor."

NE OLMUŞTU?

Anıtkabir'deki resmi törenlerde "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganları atılması kamuoyunda sık sık tepkilere neden oluyor.

2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun’a göre yayınlanan Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin “Törenler” başlıklı 35. maddesinde “Anıtkabir’de, ancak Atatürk’e saygı için çelenk konabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarla; tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir’in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez” hükmü yer alıyor.