AKP'nin gözü öğrenci yurtlarında: Belediyelerin yurt açma yetkisini kaldıran teklif komisyondan geçti!

AKP vekillerin Meclis’e sunduğu teklifte ‘Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik istenmişti.

AA’nın aktardığına göre ‘Büyükşehir Belediyesi Kanunu’, ‘Belediye Kanunu’ ve ‘İl Özel İdaresi Kanunu’nda belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumları kapsamayacak.

Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara, kurum açma izniyle, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek. Yükseköğretim düzeyindeyse yetki Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda olacak.

İlgili düzenlemeleri içeren teklif dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

"DAHA ÇOK YURT YAPACAĞIZ"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mayıs günü, sözkonusu teklifin hazırlık aşamasında olduğu sırada tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:

“Artık hiçbir şeyi gerektiği gibi yapamıyorsun, anladık. Koltuk dışında bir arzun, bir hırsın, bir isteğin kalmadı, anladık. Parayı tefeciye, faizciye, vurguncuya harcıyorsun onu da anladık.

Anlayamadığım, yapana niye engel olmaya çalışıyorsun? Hiç mi merhametin kalmadı bu milletin evlatlarına?

İktidar, belediyelerin öğrenci yurdu açmasını önlemek için yasa teklifi hazırlıyormuş. O zaman ne yapacağımız belli, daha çok öğrenciye yurt yapacak daha çok gencin barınma sorununu çözeceğiz. İmkanı olan bütün CHP’li belediyelerimiz yurt yapıyor, yakında millet iktidara gelince yurt sorununu da kökünden çözeceğiz. Gençlerimizi hak ettikleri gibi kaliteli, güvenli ve ekonomik yurtlarda yaşatacağız.”

KYK YURTLARI YÜZDE 30'UNU KARŞILAYABİLİYOR

Raporda İstanbul’daki yurtların kapasitelerine ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre 2006-2007 eğitim öğretim yılında 18 olan İstanbul’daki KYK yurt sayısının kapasitesi 11 bin 318’ydi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 23 olan KYK yurt sayısı son bir yılda açılan 12 yurtla beraber 35’e çıktı. İstanbul’daki KYK yurt kapasitesi ise, 23 bin 782 erkek, 34 bin 684’ü kadın olmak üzere toplamda 58 bin 466 oldu. Mevcut KYK yurtları, İstanbul dışından gelen öğrencilerin yaklaşık yüzde 30’unu karşılayabiliyor.



