AKP'nin hedefi sosyal medya: Yasakçı bir tutum içerisine girebiliriz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin konuştu.

Sosyal medya meselesinin, Türkiye'de artık bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini savunan Yayman, "Bizim muhakkak burada çocukları, aileyi ve kadını korumamız gerekiyor. Maalesef bir dijital faşizm var" diye konuştu.

Sosyal medyayı 'kötülük merkezi' şeklinde yorumlayan Yayman, "Burada kadına şiddet, fuhuş, uyuşturucu kullanımının özendirilmesi, cinsiyetsizleştirme, dijital faşizm, İslamofobi, İslam karşıtlığı, aile ve milli değerlerin yok sayılması var" ifadesini kullandı.

"BU KONUDA ÇOK NETİZ"

Burada "bırakınız yapsınlar" gibi liberal bir tutum yerine bu mecraların hukuksal, yönetsel düzenlemelerle çerçeveye alınmasını önemsediklerinin belirten Yayman, "Kamu düzeninin, ailenin, toplumun, bireyin, çocuğun, kadının korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Eğer kadını, çocuğu, aileyi, bireyi korumak yasakçılıksa, evet biz bu konuda çok netiz, yasakçı bir tutum içerisine girebiliriz" görüşünü paylaştı.