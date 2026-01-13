AKP’nin önerisi kabul edildi: TBMM, o kanun teklifini tamamlamak için gerekirse Cuma günü de çalışacak

TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı.

AKP'nin TBMM Genel Kurulu'nun çalışma takvimine ilişkin verdiği öneri AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

Buna göre, TBMM Genel Kurulunun gündeminin üçüncü sırasına, Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi alındı.

Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bu hafta bugün, yarın ve perşembe günü devam edilecek.

Genel Kurul, söz konusu günlerde teklif görüşmelerinin tamamlanamaması halinde 16 Ocak Cuma günü de çalışacak. Genel Kurul'da, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine ise 20 Ocak Salı günü başlanacak.