AKP'nin torba yasasından içki yasağı çıktı

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, tarım ve orman düzenlemeleriyle birlikte alkol piyasasına ilişkin yeni hükümler içeriyor. Torba teklifin içinde yer alan düzenleme ile alkollü içki satışına yönelik yaptırımların genişletilmesi ve denetimlerin artırılması öngörülüyor.

CEZA YETKİSİ MÜLKİ AMİRLERE DEVREDİLECEK

Buna göre alkollü içkilerin üretim, satış ve dağıtım süreçlerine ilişkin denetim ve yaptırım mekanizmalarının genişletilmesi hedefleniyor. Bağımlılıkla mücadele gerekçesiyle getirilen yeni düzenlemeyle alkollü içki üreticilerinin isim, marka, amblem veya logolarını kullanarak hiçbir etkinliğe destek vermesine veya gizli reklam yapmasına izin verilmeyecek.

Marka aşinalığından faydalanarak düşük alkollü içki markalarının yüksek alkollü içkilerde kullanılması gibi uygulamalar da yasaklanıyor.

Daha önce bakanlık denetimi kapsamında bulunan 22.00 ile 06.00 saatleri arasındaki alkol alkol satış yasağı ihlallerinde ceza yetkisini mülki amirlere devredilecek.

KARBON ORMANLARI TARTIŞMASI

Teklifte dikkat çeken bir diğer düzenleme ise “karbon yutak ormanları” oluşturulmasına ilişkin hükümler oldu.

Düzenlemeye göre karbon emisyonlarının dengelenmesi amacıyla yeni orman alanları oluşturulabilecek ve karbon sertifikası üretimi desteklenecek.

Ancak çevre politikaları açısından bu düzenleme de tartışma yaratıyor. Muhalefet, karbon piyasası uygulamalarının orman alanlarının ticari projelere açılması riskini barındırdığını savunuyor.

80 BİN TAPULU ARAZİ SORUNU

Teklifte orman kadastrosu içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaza ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Mevcut durumda bu alanlar için açılan tapu iptal davalarının hem yurttaşlar hem de Hazine açısından ciddi hukuki sorunlara yol açtığı belirtiliyor.

Düzenleme ile bu davaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak muhalefet, düzenlemenin orman alanlarının daralmasına yol açabileceği yönünde uyarıda bulunuyor.

ORMAN ALANLARINDA YAPILAŞMA RİSKİ

Teklifte ayrıca 2/B alanlarına ilişkin yeni düzenlemeler de bulunuyor. Bazı alanlarda geçmişte yapılan 2/B uygulamalarının eksik olduğu belirtilerek, bu alanlarda yeniden değerlendirme yapılmasının önü açılıyor.

Muhalefet partileri ise 2/B düzenlemelerinin geçmişte olduğu gibi orman alanlarının yapılaşmaya açılması riskini barındırdığı görüşünde. Teklifte Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda da değişiklik öngörülüyor. Bu kapsamda:

tarım arazilerinin kullanımına ilişkin bazı düzenlemeler arazi planlaması yatırım süreçlerinin hızlandırılması gibi başlıklar yeniden düzenleniyor.