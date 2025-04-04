AKP ve MHP el ele verdi sorunlar yok sayıldı: Yurttaşın derdi Meclis'e giremedi

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde araştırma önergeleriyle ilgili bilgi istedi. Önergeye TBMM Baskanvekili Bekir Bozdağ yanıt verdi. Yanıta göre TBMM’nin 28. Dönemi’ni kapsayan süreçte, Haziran 2023’ten Mart 2025’e kadar TBMM Başkanlığı’na toplam 2 bin 569 adet araştırma önergesi verildi. 576 araştırma önergesi grup önerisi olarak TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

Verilen tüm önergeler AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Araştırma önergeleri TBMM gündemine dahi alınmadı. Konu hakkında değerlendirmede bulunan CHP’li Akay, şunları söyledi: “Sahada aktif olarak çalışıyor ve yaşanan sorunları yakından gözlemliyoruz. Tespit ettiğimiz sorunların araştırılması ve çözülmesi için de bunları TBMM’ye taşıyoruz. Fakat ne yazık ki TBMM’ye sunduğumuz araştırma önergelerinin çoğu gündeme alınmadığı gibi, gündeme alınan önergelerimiz de AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. İktidar ve ortağı vatandaşlarımızın sorunlarını yok saydığı gibi onların yarasına merhem olacak adımları da atmıyor. AKP ve MHP, kötü ve kırıklarla dolu bu karnesinin acı sonuçlarını vatandaşlarımıza yaşatıyor. Vatandaşlarımız sorunlarını görmezden gelen, onları adeta yok sayanlara, önüne gelen ilk sandıkta gereken cevabı verecek."

NELER REDDEDİLDİ?

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen, AKP ve MHP oylarıyla reddedilen başlıca araştırma önergeleri şöyle:

- Yaygınlaşan kara para aklamanın nedenlerinin araştırılması.

- Kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi suçların araştırılması.

- Yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarının araştırılması.

- Organize suç örgütlerinin kamudaki bağlantılarının araştırılması.

- Organize suç örgütlerinin devlet bankalarından aldıkları kredilerin araştırılması.

- Kişisel verilerin ele geçirildiğine dair iddiaların araştırılması.

- Yap–işlet–devret modeliyle yapılan projelerin kamuya getirdiği ekonomik yükün araştırılması.

- Vergi vermeyen ve vergi muafiyetinden yararlanan şirketlerin araştırılması.

- Madencilik sektöründe özelleştirme uygulamalarının olumsuz etkilerinin araştırılması.

- Türkiye’de depreme dayanıksız okulların durumlarının araştırılması.

- Deprem sonrası yaşanan sorunların araştırılması.

- Ekonomik sorunların halkımıza verdiği zararların araştırılması.

- Vergide adaletsizliğin araştırılması.

- Vergi sisteminin toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin araştırılması.

- Konut kiralarındaki artışın nedenlerinin araştırılması.

- Vatandaşlarımızın barınma sorununun nedenlerinin araştırılması.

- Çocuklar ve gençler arasında uyuşturucu kullanımındaki artışın araştırılması.

- Suça sürüklenen çocuk sayısının yıllar içerisindeki artış nedenleri ve artışa ilişkin çözüm yollarının belirlenmesi.

- Çocuk istismarları ve kayıp çocuk vakalarının araştırılması.

- Tip 1 diyabet hastası çocukların yaşamlarında karşılaştıkları sorunların araştırılması.

- Engellilerin sorunları ve çözüm yollarının araştırılması.

- Emeklilerin yaşadığı sorunların araştırılması.

- Öğretmenlerin sorunlarının araştırılması.

- Esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılması.

- Taşeron işçilerin yaşadıkları sorunların araştırılması.

- Üniversite öğrencilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıların ve çözüm önerilerinin araştırılması.

- Çiftçilerin sorunlarının araştırılması.

- Tarım sektöründe yaşanan sorunların araştırılması.