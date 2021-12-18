AKP ve MHP’ye ‘halkın sesini duyun’ tavsiyesi

18 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

CHP’li Salıcı, partisinin Karadeniz’de başlatacağı çalışmaları Cumhuriyet’e anlattı. CHP’ye mesafeli seçmeni kazanmak için çalıştıklarını belirten Salıcı, “Bu çalışmalardan biri Doğu Masası’ydı. 24 ilde ve ilçelerinde Doğu Masası’nda partimizin örgütsel kapasitesini artırdık. CHP’ye yönelik algıya ilişkin bölgede pozitif bir artış var. Batman’da üye sayımız yüzde 141, Bitlis’te yüzde 76, Hakkâri’de yüzde 68 arttı” bilgisini paylaştı. Şimdi benzeri masanın Karadeniz için kurulacağını aktaran Salıcı, “Karadeniz’de AKP’nin oylarının yüzde 40’ın üzerinde olduğu birkaç il var. Ama çoğunluğu yüzde 50’nin üzerinde. Karadeniz’de de partinin örgütsel kapasitesini artıracak bir çalışmanın içerisine giriyoruz. Sistematik bir çalışma yapacağız, sahanın önceliklerine, seçmendeki bakışa uygun çalışacağız. Partiye yeni katılımları, üye artışlarını, CHP’nin bölgedeki algısını daha ileriye taşıyacak bir çalışma yapacağız” diye konuştu. Doğu Masası’ndaki deneyimlerin de kullanılacağını söyleyen Salıcı, “Yörenin hassasiyetlerine göre çalışacağız. Mesela Karadeniz’de çayı, fındığı ıskalayarak bir çalışma yapmak mümkün değil. Aynı şekilde iklim koşullarından oluşan ve tedbir alınmamasından ağır bir şekilde yaşanan sel felaketleri gibi konular da gündemimizde olacak” ifadelerini kullandı.

‘KILIÇDAROĞLU BULUŞMALARI’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanaat önderleriyle yaptığı buluşmaların bu bölgede de sürdürüleceğini aktaran Salıcı, “Karadeniz’e de geliyor ama burada mesele sadece genel başkanın gelmesi değil. Mesele bölgeye daha yoğunlaşan bir çalışmayı ortaya koymak” ifadelerini kullandı.

‘SOĞAN EKMEĞİ SARAY YEMELİ’

Ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmede de bulunan Salıcı, dövizdeki yükselişin yaratacağı sorunlara işaret ederek “Israrla ‘Kara Kış Fonu kurun’ diyoruz ama bu konuda hiçbir şey yapmıyorlar. AKP yetkililerinin bize sunduğu öneri, ‘Gerekirse soğan ekmek yeriz.’ Soğan ekmeği Saray’dakilerin yemesi gerekiyor. Vatandaş zaten onu bile bulamaz hale geldi. AKP ve MHP siyasetçileri artık vatandaştan tamamen kopmuş durumda. Biz her yere gidiyoruz, onlara tavsiyem biraz onlar da dolaşsınlar. Bakalım vatandaş ne diyecek?” diye konuştu.