AKP yardımları engellemeye çalıştı, başkan Aras isyan etti!

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:57

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:53

Muğla’da Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, AKP Bodrum ilçe Başkanı Osman Gökmen'in Bodrum Belediyesi tarafından yapılan yardımları engellemeye çalıştığını söyledi. Instagram hesabından bölgeden bir fotoğraf paylaşan başkan Aras, “AKP Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'e kamuoyu önünde sesleniyorum. Bu fotoğrafa dikkatle bak. Biz, sığınacak güvenli bir bina bulamayınca çocuklarıyla birlikte buz gibi havada sokakta, yağmurun altında oturan o anne gibi on binlercesine kışlık giyecek ve yiyecek sağlamak için zamanla yarışırken sen, Bodrumluların getirdiği eşyaların, giyeceklerin ve yiyeceklerin, Bodrum Belediyesi logolu kolilere konulmasını engellemeye çalışıyorsun ve bununla da yetinmeyip Herodot Kültür Merkezi'nde nefes almadan çalışan personelimizle tartışıyorsun, onları sözlü ve fiziki olarak taciz ediyorsun” dedi.

“ZAMAN SİYASİ RANT KAVGASI DEĞİLDİR”

AKP’li Gökmen’in deprem bölgesine yardım göndermek için gönüllü çalışanlara “mobbing” yaptığını ifade eden Ahmet Aras, “Şimdi sana soruyorum, Bodrumluların getirdiği yardımların Bodrum Belediyesi logolu kolilere konulması seni ve partini neden rahatsız ediyor? O kolilerin üstündeki logo, rezillikte sınır tanımayan tarikat vakıflarının değil, 142 yıldır hizmet için var olan Bodrum Belediyesi'nin logosudur. Ve zaman, siyasi rant kavgası yapmanın değil, dondurucu soğuklarda, betonların altında, sokaklarda kalan insanlarımızın yanında olma günüdür. Böyle bir zamanda, gölge etme başka bir şey istemiyoruz senden” ifadelerini kullandı.