AKP'ye geçen Özlem Vural Gürzel'in makamında değişiklik: Beykoz'da Atatürk'ün o fotoğrafını kaldırdı

25.09.2025 17:48:00
Haber Merkezi
CHP'den AKP'ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in makam odasında değişikliğe gittiği görüldü. Gürzel, Ekrem İmamoğlu ile simgeleşen Atatürk fotoğrafını kaldırarak yerine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı bir fotoğraf koydu.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Alaattin Köseler'in ardından Beykoz Belediyesi Başkanvekili olarak seçilen Özlem Vural Gürzel, AKP'ye geçmişti.

Gürzel'in rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

MAKAM ODASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Gürzel'in bu kararı tepkilere neden olurken Beykoz Belediyesi Başkanlığı'nın makam odasındaki değişiklik dikkat çekti.

Daha önce Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile simgeleşen, Atatürk'ün vatandaşı dinlediği tablonun makam odasından kaldırıldığı görüldü.

Söz konusu tablo yerine Atatürk ve Erdoğan'ın yan yana yer aldığı fotoğraflar koyuldu.

