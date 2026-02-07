AKP’ye geçen vekilin Yenidoğan Komisyonu’na düştüğü şerh dikkat çekti: Kendi gitti, şerhi kaldı

Bebek acil hastalarını, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi’yle ilgili kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporunu kamuoyu ile paylaştı. Raporda genel seçimlerde CHP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilen ve yeni yılda DEVA Partisi’nden istifa ederek AKP’ye katılan Kahramanmaraş milletvekili İrfan Karatutlu’nun şerhi de yer aldı. AKP’ye geçmeden önce yazdığı şerhinde; komisyonun olayları sadece “münferit vakalar” olarak ele almasını eleştiren Karatutlu, özel sağlık kuruluşlarının denetim eksikliğine vurgu yaptı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün yetki alanındaki özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin düzenli olarak denetlenmesi gerektiğini belirten Karatutlu “Ancak, olayların yaşandığı dönemde bu denetimlerin etkin biçimde yapılmadığı, bazı özel sağlık kuruluşlarının mevzuata aykırı şekilde faaliyet yürüttüğü görülmektedir. Bu durum yalnızca idari bir eksiklik değil, aynı zamanda kamu otoritesinin özel sağlık sektörüne karşı denetim yetkisinin zayıfladığına işaret etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu konuda sorumluluğu belirgin olup, denetim raporlarının kamuoyuna açıklanmamış olması da şeffaflık ilkesine aykırıdır” ifadelerini kullandı.

‘HER ÖLÜM EKSİK DENETİMİN SONUCU’

Şerhinde özel sağlık kuruluşlarının kâr odaklı anlayışına da değinen Karatutlu “Yaşanan bebek ölümleri sıradan bir idari hata değildir. Bu olaylar, sağlık sisteminin özelleşmiş alanlarında kamusal denetim zafiyetinin sonucudur. Bu nedenle; Sağlık Bakanlığı ve İl Müdürlükleri arasındaki koordinasyon mekanizması güçlendirilmeli, özel hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri için bağımsız denetim mekanizması kurulmalı, denetim raporları kamuoyuna açık hale getirilmeli, sağlık personelinin çalışma koşulları ve yükümlülükleri, etik kurallar çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir. Türkiye’de özel sağlık alanının denetimsizliği artık bir idari zaaf değil, sistemin yapısal bir açığıdır. Bu nedenle, yaşanan her ölüm bir istatistik değil, kamu otoritesinin eksik denetiminin sonucu olarak değerlendirilmelidir” dedi.