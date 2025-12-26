AKP, yeni yılın ilk haftasında torba kanun teklifini TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor… Mahkemeler için 'e-tebligat' teklifi

TBMM Genel Kurulu'nda, 24 Aralık Çarşamba 11. Yargı Paketi’nin kabul edilmesinin ardından Meclis 6 Ocak Salı gününe kadar tatile girdi. Yaklaşık iki haftalık tatilin ardından Meclis yeniden yoğun bir döneme başlayacak. TBMM Genel Kurulu’nda yeni yılda ilk görüşülecek düzenleme Karayolları Trafik Kanun Teklifi olacak. Trafik cezalarında yüksek oranlarda artış öngören ve geçen yasama yılında mayıs ayında komisyondan geçmesine karşın TBMM Genel Kurulu’nda ele alınamayan Karayolları Trafik Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine ekim ayında başlanmış, teklifin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmış ancak maddelerine geçilemeden başka kanun teklifleri öne çekilerek, görüşmelere ara verilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM’de AKP Grubu’nda milletvekillerine teklifteki düzenlemelerin hangi amaçla yapıldığına ve uygulamalara ilişkin bilgi sunmuştu. Kanun teklifindeki cezalara ilişkin muhalefetten de “trafik cezalarını yüzde 300’e varan oranlarda ölçüsüz, sosyal adaleti zedeleyen biçimde artıran bu teklifin asıl amacının ‘güvenlik’ değil, bütçeye yama bulma telaşı” olduğu eleştirileri yöneltilmişti. Bunun üzerine AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, muhalefetten de eleştirileri konusunda rapor istemişti.

Yeni yılın ilk haftasında görüşülmesi planlanan Karayolları Trafik Kanun Teklifi’nde yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Aynı yıl içinde 2'nci ihlalde 10 bin, 3'üncü ihlalde 20 bin TL para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi 30 gün geri alınacak.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

Alkollü araç kullanmaya 25 bin TL para ve 6 ay sürücü belgesini geri alma, 5 yıl içinde 2'nci ihlalde 50 bin TL para, 2 yıl sürücü belgesini geri alma, 3'üncü ihlalde 150 bin TL para ve 5 yıl sürücü belgesini geri alma cezası uygulanacak.

Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası ile araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometreden fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometreden fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometreden fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

Ambulans, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyen, gerektiğinde durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Drift atanlara 140 bin TL para ve 60 gün sürücü belgesi geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında olay yerini izinsiz olarak zorunlu haller dışında terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

SİTE AİDATLARI İÇİN “PROJE ONAY” ŞARTI

AKP, yılın ilk haftasında fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemenin de yer alacağı, Anayasa Mahkemesi’nin iptali yönünde kararlar verdiği hükümler de dahil altı-yedi farklı kanunda değişiklik öngören, toplam 28 maddelik bir torba kanun teklifini TBMM’ye sunmaya hazırlanıyor.

AKP KAYNAKLAR, ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN ŞU BİLGİLERİ VERDİ:

“Mevcut uygulamada site yönetimleri giderlerini şeffaf olarak ilan etmiyor, hep ortalama miktarlar üzerinden yapıyor. Sitelerde toplanan aidatlarda gelişigüzel, insanları rahatsız edecek şekilde fahiş artışlar yapılıyor. Aidatların nereye harcandığına dair belirsizlikler var. Bunu disipline eden, yüksek aidatların sitenin Genel Kurulu’nun onayıyla yapılacağı bir usül getirilecek. Uygulamada ‘ihtiyacımız var’ denilerek ‘avans’ adı altında her bir daireden belli miktar toplanıyor ama bu toplanan miktar, yapılacak iş için gereken miktarın çok üstünde olabiliyor. O iş daha düşük bedelle de yapılabiliyor veya hiç yapılmayabiliyor. Vatandaş bu uygulamadan rahatsız, ‘kiradan çok aidat ödüyorum’ diye. Getireceğimiz düzenlemeye göre yapılacak iş proje onaylı olacak. Yani sitede bakım-onarım, altyapı, demirbaş yenileme, tadilat gibi bir iş yapılacaksa ‘bunun maliyeti nedir, ne yapılacak, fiyat teklifi alınmış mı’ buna göre bir proje onayı alınması gerekecek. Sitelerde basit müdahale gerektirecek işler dışında yapılacak işler için Genel Kurul’un onayının alınması şartını getiriyoruz. Önce kat malikleri bunu onaylayacak, ondan sonra aidata dönüşecek. Her türlü gider bir proje dahilinde yapılacak. Yüksek aidata sebebiyet veren konuya itirazları varsa kat malikleri Genel Kurul’da bunu yapacak.”

TAŞINMAZLARLA İLGİLİ HAK KAYBINA UĞRAYANLARA YENİ SÜRE TANINACAK

Aidatlarla ilgili bu torba kanun teklifi ile ayrıca Hazine taşınmazlarıyla ilgili hak sahibi olan, ancak daha önce verilen süre içinde bu haktan yararlanamayanlara yeni bir hak tanınmasına yönelik düzenleme getirilecek.

Bu kapsamda 2B arazileri, Hazine’ye ait satışı yapılmış tarım arazileri, taş kömürü havzasındaki bazı alanlar yer alıyor. Bu konuda hak sahibi olup çeşitli nedenlerle bu hakkını kaybetmiş olanlara yeniden bir başvuru süresi tanınacak.

E-TEBLİGAT ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

AKP, bu kanun teklifinin ardından, ocak ayının ikinci veya üçüncü haftasında, tebligatların e-Devlet üzerinden taraflara ulaştırılmasına yönelik 22 maddelik bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunmayı planlıyor.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yapılacak değişiklikle mahkemede duruşmaların uzamasının önüne geçilmesi amacıyla “zorunlu muhataplar tahdidinin” kapsamı genişletilecek. AKP'li kaynaklar, “Elektronik sistemde artık herkesin adresi var. Amacımız kısa sürede kişinin tebligatı alıp itirazlarını sunacağı bir yargılama safhası oluşturmak. Tebligattan kaynaklı olarak mahkemelerdeki duruşmalarda uzayan süreci, e-Devlet üzerinden çözüme ulaştırmak” ifadelerini kullandı.

12’NCİ YARGI PAKETİ AİLE HUKUKUYLA İLGİLİ OLACAK

Öte yandan 24 Aralık Çarşamba TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 11’nci Yargı Paketi'nin ardından 12’ncisi için hazırlığa başlandı. Bu pakette hangi düzenlemelerin yer alacağı Yargı Strateji Belgesi’ndeki öncelikli konulara göre belirlenecek. 12’nci yargı paketinin ağırlıklı aile hukuku ile ilgili olacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda nafaka ile kadına yönelik şiddete yol açan boşanma sürecinin uzamasının önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler yer alması öngörülüyor.

Ayrıca, 11. Yargı Paketi’nden çıkarılan üç maddenin revize edilerek, 12’nci Yargı Paketi’yle yeniden getirilmesi planlanıyor.