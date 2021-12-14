13. Cumhurbaşkanı adayı Ömer Lütfü Avşar'dan, İzzet Özgenç'e 'OHAL' tepkisi

14 Aralık 2021 Salı, 17:47

Hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle Anayasa'ya dayanarak olağanüstü hal ilan edilebileceğini, toplumun buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından Özgenç'in paylaşımı alıntılayan Avşar, ''Anayasa 119, Devleti korumak içindir, hükümeti değil: Ekonominin temel ilkelerini reddedenleri, liyakatsizleri, büyük bir ekonomik “kriz” yaratanları korumak ve himaye etmek içinse asla değildir! Kanun suçu himaye etmez! Ağır ekonomik “kriz”in kaynağı ağır siyasi hatalardır… Ekonomik kriz’in kaynağı kriminal gibi! Zincirleme suç süreci, bir örgüt niteliğinin de var olduğunu işaret ediyor. Ceza hukuku hata veya ihmali de himaye etmez'' ifadelerini kullandı.

ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, geçen ay Ankara’da bir otelde düzenlediği basın açıklamasında cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı.

“Halk ittifakı” adıyla çalışmalarını yürüteceğini söyleyen Avşar, “Halkımız, önümüzdeki seçimde parti liderlerinin değil, kendilerinin belirledikleri cumhurbaşkanı adayını seçerek yönetime el koyacak” ifadelerine yer vermişti.