13. Cumhurbaşkanı adayı Ömer Lütfü Avşar'dan, İzzet Özgenç'e 'OHAL' tepkisi
13. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan hukukçu Ömer Lütfü Avşar, hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in, ''OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir'' sözlerine tepki gösterdi.
Hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle Anayasa'ya dayanarak olağanüstü hal ilan edilebileceğini, toplumun buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
Sosyal medya hesabından Özgenç'in paylaşımı alıntılayan Avşar, ''Anayasa 119, Devleti korumak içindir, hükümeti değil: Ekonominin temel ilkelerini reddedenleri, liyakatsizleri, büyük bir ekonomik “kriz” yaratanları korumak ve himaye etmek içinse asla değildir! Kanun suçu himaye etmez! Ağır ekonomik “kriz”in kaynağı ağır siyasi hatalardır… Ekonomik kriz’in kaynağı kriminal gibi! Zincirleme suç süreci, bir örgüt niteliğinin de var olduğunu işaret ediyor. Ceza hukuku hata veya ihmali de himaye etmez'' ifadelerini kullandı.
ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, geçen ay Ankara’da bir otelde düzenlediği basın açıklamasında cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı.
“Halk ittifakı” adıyla çalışmalarını yürüteceğini söyleyen Avşar, “Halkımız, önümüzdeki seçimde parti liderlerinin değil, kendilerinin belirledikleri cumhurbaşkanı adayını seçerek yönetime el koyacak” ifadelerine yer vermişti.
Video Haberler
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret toplantısıyla ilgili yeni açıklama
- Dolarda yeni şok beklentisi
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Katar'a söz verilen dolar kuruyla ilgili çarpıcı iddia!
- Ekonomi zirvesi sona erdi
- Ünlü şarkıcı kaza geçirdi
- Olunca öğrenirsiniz
- Sahne şovu yapan çift metrelerce yükseklikten düştü
- Erdoğan'ın seçimden önceki amacı