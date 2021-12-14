‘OHAL ilan edilebilir’ diyen Özgenç'ten geri adım

14 Aralık 2021 Salı, 21:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç, ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebileceğini söylemesinin ardından, iki gün içinde üçüncü açıklamasını yaptı.

Olağanüstü halin arzu edilen bir durum olmadığını, mecbur kalındığını savunan Özgenç, "Bu açıklamalarımla, kişilerin gelecek endişelerinin artmasına ve hatta, ülkemiz ekonomisinin zarar görmesine sebebiyet verdiysem, milletimden özür dilerim" ifadelerini kaydetti.

"GÜVEN VE İSTİKRAR TEMELİNE DAYALI ŞEFFAF PİYASA EKONOMİSİ"

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Özgenç, "Olağanüstü hâl, arzu edilen bir durum değildir. Olağanüstü hâle mecbur kalınır. Bugün bu hesaptan ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl bağlamında yapmış bulunduğum açıklamalar, toplumumuzun ekonomik bakımdan geleceğine yönelik endişelerin etkin bir şekilde dile getirilmesi amacına matuftur. Bu açıklamalarımla, kişilerin gelecek endişelerinin artmasına ve hatta, ülkemiz ekonomisinin zarar görmesine sebebiyet verdiysem, Milletimden özür dilerim” ifadelerine yer verdi.

"GÜVEN VE İSTİKRAR TEMELİNE DAYALI ŞEFFAF PİYASA EKONOMİSİ"

Yaşanan ekonomik sorunlardan çıkışın tek yolunun, "güven ve istikrar temeline dayalı şeffaf piyasa ekonomisi" olduğunu belirten Özgenç, "Tekraren belirtmem gerekir ki, ülkemizdeki para ve finans politikalarının belirlenmesindeki yanlışlarda ısrar edilmesinin ve özellikle, herhangi bir mal veya hizmet üretimine veya satın alınmasına bağlı olmaksızın, umut istismarımın ve Türk Lirası'ndan kaçışın bir yansıması olan sanal (kripto) para dolaşımını teşvik faaliyetleri karşısında ilgili kamu otoritelerinin duyarsız kalmasının toplumumuz bakımından telafisi güç sorunlara sebebiyet vereceği, izahtan varestedir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Özgenç, 13 Aralık’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, toplumun ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilanına hazırlıklı olması gerektiğini belirterek açıklama yapmıştı. Kamuoyunda yankı uyandıran bu ifadelerin ardından yeni bir açıklama yapan Özgenç, OHAL Kanunu’nu hatırlatmış ve kamudaki israfın önüne geçecek kapsamlı tedbirlerin alınması gerektiğini söylemişti.

Özgenç, "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" yorumunda bulunmuştu.