AKP’de seçimin faturası kesilmeye başlanacak: ‘Erdoğan bazı isimleri görevden alacak’ iddiası

Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:08

Güncelleme: 29.04.2024 - 10:11

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın gerçekleşecek olan MYK'de bazı isimleri görevden alacağı iddia edildi.

İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP’de 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının nedenleri araştırılmaya devam ediyor. Erdoğan, bu kapsamda yarın AKP Genel Merkezi'nde MYK’ye başkanlık edecek. AKP kulislerinde konuşulan bilgilere göre; bazı MYK üyeleri bu toplantıda görevden alınacak.

RAPOR VE SAHA ARAŞTIRMALARI SUNULACAK

Öte yandan Erdoğan, 14 Mayıs’ta ise il başkanlarıyla buluşacak. Detaylı bir seçim analizinin yapılmasının öngörüldüğü toplantıda, Erdoğan’ın değişime yönelik dikkat çekici mesajlar vermesi bekleniyor. İl başkanlarının oy kaybına yönelik hazırladıkları raporları ve saha araştırmaları Erdoğan’a sunulacak.

Toplantıda il başkanları, neden oy kaybı yaşandığına yönelik kendi görüşlerini de belirtecek. Erdoğan il başkanları toplantısından bir hafta sonra ise 22 Mayıs’ta MKYK’yi toplayacak. Toplantıda kongre sürecinin netlik kazanması bekleniyor.