Özgür Özel'in çağrısı sonuç verdi: AKP'den istifa edip CHP'ye katıldılar
AKP Diyarbakır İl Gençlik Kolları'ndan istifa eden 20 kişi, CHP Diyarbakır İl Gençlik Kolları'na katıldı.
AKP Diyarbakır İl Gençlik Kolları'ndan istifa eden 20 kişi, CHP Diyarbakır İl Gençlik Kolları'na katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Gelin tapusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait olan bu baba ocağına üye olun” çağrısı üzerine Diyarbakır’da 20 kişi AKP Gençlik Kolları'ndan CHP İl Gençlik Kolları'na üye oldu.
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