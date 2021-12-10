AKP'deki Albayrak rüzgarı, Soylu'yu yalnızlaştırdı: 'Eğreti duruyor'

10 Aralık 2021 Cuma, 12:11

Süleyman Soylu'nun bütçe görüşmelerinde söylediği sözlerin yankıları sürüyor. Soylu'nun "Hiç endişe etmeyin; Allah'a şükür Recep Tayyip Erdoğan, Dr. Devlet Bahçeli; geliyor gelmekte olan" sözlerinin hem muhalefete hem de AKP içindeki eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yakın AKP'li milletvekillerine ve bakanlara yönelik olduğu öne sürüldü.

AKP'DE ALBAYRAK RÜZGARI

cumhuriyet.com.tr'ye açıklama yapan muhalefet partilerinden bir milletvekili, Bakanlar Süleyman Soylu ve Mustafa Varank'la fotoğraf çektiren milletvekilleri ile Albayrak'a yakınlığı ile bilinen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile fotoğraf çektiren vekillerin sayısına dikkat çekti. Söz konusu fotoğrafta; Süleyman Soylu ve Nebati ile iktidar partilerinin milletvekillerinden oluşan 54 kişi fotoğrafta yer alırken, Albayrak'a yakın olduğu ileri sürülen Bakan Mehmet Muş ile aynı karede bu sayının iki katından fazla vekil yer aldı.

Süleyman Soylu ile fotoğraf...

Albayrak'a yakınlığı ile konuşulan Bakan Mehmet Muş ile fotoğraf...

'SOYLU AKP'DE EĞRETİ DURUYOR'

Soylu'nun konuşma yaptığı gün Meclis'teki iktidar milletvekillerinin sayısının daha fazla olmasına rağmen daha az kişinin Soylu ile aynı karede yer aldığını aktaran vekil, 'geliyor gelmekte olan' sözüne dikkat çekiyor. Vekile göre, "İçişleri Bakanı AKP'de eğreti duruyor... İki durum var: Birincisi, Erdoğan ve Bahçeli'yi selamlarken, AKP'li vekilleri de tehdit ediyor. 'Beni alamazsınız görevden' diye aba altında sopa gösteriyor. İkincisi de muhalefeti tehdit ediyor."