AKP’den belediyeye 400 milyon borç kaldı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 15:30

Güncelleme: 08.05.2024 - 15:30

İzmir’de 31 Mart yerel seçimlerinden sonra AKP’den CHP’ye geçen Bayındır Belediyesi’nin toplam borçu 407 milyon 269 bin 659 lira 22 kuruş olarak duyuruldu. Yeni başkanı CHP'li Davut Sakarsu, belediye borcunu kalem kalem çıkardı, bunu afişe bastı ve belediye bunasına astı.

Müteahhitlere, 133 milyon 407 bin 763,02 TL, esnaflara 15 milyon 355 bin 893,97 TL, belediye şirketine 18 milyon 143 bin 380,13 TL, şirket işçileri hariç personele 3 milyon 99 bin 841,24 TL, SGK’ye 114 milyon 359 bin 295,08 TL, vergi borcu 61 milyon 24 bin 304,80 TL, iller bankasına 12 milyon 969 bin 494,21 TL, kurumlara 44 milyon 675 bin 731,58 TL, nakit teminat 4 milyon 233 bin 955,9 TL borç olduğu duyuruldu.