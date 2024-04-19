AKP’den CHP’ye geçen belediyenin borcu 473 milyon

AKP’den CHP’ye geçen Bergama Belediyesi’nin yeni başkanı Dr. Tanju Çelik, “Bergama Belediyesi’nin 31 Mart tarihi itibarıyla 441 milyon 988 bin TL yapılandırılmış borcu bulunuyor. Bu esnada yapılmış bir ihale bulunuyor, ihale sonucuna göre 31 milyon 34 bin TL’de ihalelerden kaynaklı borç bulunuyor. Toplamda 473 milyon 330 bin dolaylarında belediyenin borcu bulunuyor” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.04.2024 - 14:51
AKP’den CHP’ye geçen belediyenin borcu 473 milyon
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından İzmir’in Bergama Belediyesi’ne belediye başkanı seçilen Dr. Tanju Çelik, AKP döneminden 473 milyon 330 bin TL borç kaldığını açıkladı. Bergama’nın geleceğine dair basın mensuplarıyla bir araya gelen Tanju Çelik, “Bergama Belediyesi’nin 31 Mart tarihi itibarıyla 441 milyon 988 bin TL yapılandırılmış borcu bulunuyor. Bu esnada yapılmış bir ihale bulunuyor, ihale sonucuna göre 31 milyon 34 bin TL’de ihalelerden kaynaklı borç bulunuyor. Toplamda 473 milyon 330 bin dolaylarında belediyenin borcu bulunuyor. Bu borçlar sadece Bergama Belediyesi’nden geliyor, bir de Bergama Belediyesi’nin şirketlerinin borçları bulunuyor. Ciddi bir borç yüküyle belediyeyi devraldık. Aylık 23 milyon TL civarında çalışanların ödenmesi gereken maaşı var. Bu ay itibarıyla bize iller bankasından gelen para 12 milyon TL, maaşları ödemek için her ay bir 12 milyon daha eklememiz gerekiyor. Ya öz kaynaklarımızı güçlendirecek ya da borçlanma yoluna gitmemiz gerekiyor. Bu tablo üzerinde de çalışıyoruz” diye konuştu.

“DEVLET PROJELERİNİN TAKİPÇİSİYİZ”

Genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda vaat edilen projelerin gerçekleşeceğini, devlet projelerinin de titizlikle takip edileceğini aktaran Çelik, “Bergama için projelerimizi ortaya koyduk, yarım kalan tüm projelerin de takipçisi olacağız ve hizmetlerimizi her geçen yıl artırmayı hedefliyoruz. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olan tarihi kentimizi, kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını çok önemsiyoruz” dedi.


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