AKP’den CHP’ye geçen belediyenin borcu şaşırttı

Yayınlanma: 15.04.2024 - 11:00

Güncelleme: 15.04.2024 - 11:00

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı’ndan CHP’ye geçen belediyelerin borçları bir bir açıklanıyor.

İzmir’de de Kiraz Belediyesi’nde iki dönem belediye başkanlığı görevini yürüten AKP’li Saliha Özçınar’ın geride bıraktığı mali tabloyu CHP’li yeni başkan Nasuh Coşkun paylaştı.

TOPLAM BORÇ 332 MİLYON TL!

Belediye binasının ön cephesine asılan pankarta göre; belediyenin 332 milyon 51 bin 621 TL’lik borç var.

Kalem kalem açıklanan tabloda piyasaya 63 milyon 969 bin 415,89 TL, İller Bankası kredi borcunun 72 milyon 713 bin 344,12 TL, Ziraat Bankası kredi borcunun 112 milyon 42 bin 624,51 TL, Vergi Borçları’nın 21 milyon 649 bin 61,99 TL, SGK Borçları’nın 889 bin 650,37 TL, Emekli Sandığı borçlarının 3 milyon 648 bin 214,95 TL, su borcunun 30 bin 564 TL, elektrik borcunun 147 bin 460 TL, personel maaşlarının 2 milyon 588 bin 503,87 TL, genel aydınlatma borcunun 3 milyon 249 bin 180,08 TL, belediye şirketlerinin borcu 51 milyon 123 bin 601,61 TL olduğu görüldü.

Pankartta toplam işçi sayısının 537 kişi olduğu belirtilirken, son 1 yıl içinde İşkur haricinde belediyeye 336 kişinin işe alındığı aktarıldı.