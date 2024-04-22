AKP’den CHP’ye geçen belediyenin borcu şaşırttı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 16:52

Güncelleme: 22.04.2024 - 16:53

Manisa’da Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediyenin borcunu açıkladı.

“ÇOK CİDDİ BİR BORÇ VAR”

AKP'li eski başkan Mehmet Çerçi'nin yaptırdığı lüks makam odasını hatırlatan Balaban, “Makam odası gerçekten bize uygun değil, oldukça lüks döşenmiş. Belediyemiz borçlu bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız, araştırmalarımızı yapıyoruz ama 1 milyar liranın üzerinde bir borç var. Bu da tabii çok ciddi bir borç. Fakat bizim şu anda ilk işimiz makam odasını falan değiştirmek değil. Düze çıkana kadar aynı şekilde devam edeceğiz, etmek zorundayız. Bizim belediye başkan yardımcılarımız bile makam aracı kullanmıyorlar, kendi araçlarıyla gidip geliyorlar. Bu süreçten alnımızın akıyla çok kısa zamanda çıkacağız. Aldığımız tasarruf tedbirleri ve ortak akla dayalı yatırımlarla ama şunu söyleyeyim bu makam bize göre değil, uygun bir belediyecilik anlayışı değil diyeyim” dedi.

"BORÇLA KARŞILAŞACAĞIMIZ BEKLİYORDUM AMA BU KADAR DEĞİL"

Yurttaşlardan 6 ay süre isteyen Balaban, “Ben borçla karşılaşacağımızı bekliyordum, çok şişkin bir personelle, bankamatik memurlarıyla karşılaşacağımı bekliyordum ama bu kadarını açık söyleyeyim ben de tahmin edemedim. Umduğumuzdan da kötü bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayız ama bu bizim görevimiz, ateşten gömleği üzerimize giydik. Bunları hep vatandaşlarımıza da söyledim, 6 aylık bir nefes alma zamanı istiyoruz sonrasında süreç en iyi şekilde vatandaşlarımızın lehine işleyecek. İcraatlerimiz ise halk meclisleri oluşturacağız ve büyük iyiliksever firmalarla da görüşüp yarım kalan işleri onlarla birlikte ortak akılla devam ettireceğiz" diye konuştu.

Borçları azalttıklarında daha mütevazı bir makam odasına geçeceğini belirten Semih Balaban, "İmkanlarım olduğu an daha mütevazı bir makam odasına geçmeyi tabiİ ki istiyorum. Bizim tarzımız değil, bizim hayatımız hep mütevazılıkla geçti. Yine mütevazı yaşam bizim ayrılmaz bir parçamız olacak ama şu an 1 lira kendi adıma, 'benim makam odamı düzelteyim' adına harcama şansımız yok. Bu saygısızlık olur. Bir müddet bununla idare edeceğiz daha sonra onları satışa çıkartıp mütevazı bir makam odasına geçeceğiz" ifadelerini kullandı.