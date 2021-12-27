AKP'den İBB'ye başlatılan teftiş hakkında açıklama
İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığı iddiası nedeniyle İBB hakkında başlattığı özel teftiş hakkında konuşan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Büyükşehir belediye başkanı veya büyükşehir belediyesine açılmış bir soruşturma söz konusu değildir" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlenen danışma meclisi toplantısında İBB'nin terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldığını iddia etmişti.
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.
"SORUŞTURMA YOKTUR"
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk'te İBB'ye başlatılan teftiş hakkında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Büyükşehir belediye başkanı veya büyükşehir belediyesine açılmış bir soruşturma söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
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