Davutoğlu'ndan İBB'ye terör teftişi açıklaması

27 Aralık 2021 Pazartesi, 15:42

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezi’ndeki ziyaret sonrası iki genel başkan ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bazı görevlilerin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla teftiş başlatmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SİYASİ BİR İKLİM Mİ OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR?"



Davutoğlu, “Bir teftiş söz konusuysa objektif kriterler ile yapılmalı ve tamamlandıktan sonra açıklamalar yapılarak, ihmal varsa o zaman ortaya konmalı. Ama daha teftiş başlarken ithamla başlanıp hemen arkasından teftişi getirerek bir psikolojik ortam oluşturmak doğru değil” dedi ve şunları söyledi:

“Bütün işlemler hukuki kurallar içinde yapılır ve herkes teftişe muhataptır. Herkes hesap verme makamındadır. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın özellikle bir grup görevliyi belediyeye terörist bir sızma girişimi olarak teftişe mevzubahis etmesi, son derece dikkatle ele alınması gereken konu. Bu memurlar, adli sicil kaydı alınarak göreve başlarlar. Eğer böyle bir vahim hata yapılmışsa bu adli sicil kayıtlarını verenler kimlerdir? Bu suçlar göreve başladıktan sonra işlenmişse hangi hukuki işlemler yapılmıştır? Türkiye’de rastgele herkes göreve başlamıyor, bir süreçten geçilerek işe başlanıyor. Burada gerçekten hukuki bir teftiş mi yürütülmeye çalışılıyor, yoksa siyasi bir iklim mi oluşturulmaya çalışılıyor? Eğer siyasi iklim oluşturarak Türkiye’de böylesi teftiş ortaya konmak isteniyorsa o, iktidara da zarar verir."