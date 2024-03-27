AKP’den Türk Bayrağına ve Atatürk heykeline çirkin hareket
İzmir’de Cumhurbaşkanı Erdoğansız ve AKP logosuz seçim propagandası yürüden Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Hamza Dağ, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykelini ve Türk Bayrağını afişle tamamen kapattı.
AKP logosu ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanmayarak propaganda yürüten Cumhur İttifakı’nın AKP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bornova Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykelini ve Türk Bayrağını afişle kapattı.
Yurttaşlar, Dağ ve AKP Bornova Belediye Başkanı Cevdet Çayır’ın fotoğraflarının olduğu afişin hem Atatürk heykelini hem de Türk Bayrağı’nı kapatacak şekilde asılmasına tepki gösterdi.
Tepkilerin ardından AKP'nin afişi belediye işçileri tarafından indirildi.
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