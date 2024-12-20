Akpiliç'in işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Bolu'da beyaz et üretimi yapan fabrikada çalışan işçileri taşıyan midibüs, sis ve buzla kaplı yolda kayarak devrildi. Kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Akpiliç'in işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:08

Feci kaza, saat 06.30 sıralarında Yeniakçakavak köyü mevkisinde meydana geldi. İsmail Dursun'un kullandığı, beyaz et üretimi yapan fabrikada çalışan işçileri taşıyan 14 AK 225 plakalı midibüs, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

Trafik tabelasına çarpan midibüs devrilerek yan yattı. Kazada midibüsteki 9 işçi yaralandı. 

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. 

YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ

Yaralılardan Husnia Muawlawı Zada, hastanede yaşamını yitirdi. 8 işçinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #bolu

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan MHK'ya istifa çağrısı: 'Türk futbolu artık sıfırı tüketti'

Trabzonspor'dan MHK'ya istifa çağrısı: 'Türk futbolu artık sıfırı tüketti'
Avrupa futboluna yeni turnuva teklifi: Real Madrid desteğini açıkladı!

Avrupa futboluna yeni turnuva teklifi: Real Madrid desteğini açıkladı!
Boluspor, evinde rahat turladı!

Boluspor, evinde rahat turladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler