AKP'li Arnavutköy Belediyesi imardaki hukuksuzluğu kabul etti
İstanbul’da sağlık tesisi arazisine iş hanı yapıldı. Muhalefet, Arnavutköy Belediyesi’ne hukuksuzluğu sordu. Belediye, imara aykırı yapının mühürlendiğini açıkladı. CHP’liler sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.
AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin hazırladığı imar durum raporunda, sağlık tesis alanı olarak belirtilen alana iş merkezi yapılmasını Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı. Söz konusu binaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri asılmış ve bu posterde “Biz Arnavutköylüler reise dolar düşsün diye değil, vatan düşmesin diye oy verdik” ifadelerine yer verilmişti.
Arnavutköy Belediyesi Meclis Üyesi Serhat Küçük ve Ş. Hikmet Altunkalem söz konusu olayla ilgili Meclisi’nin CHP’li üyelerinden bir soru önergesi sundu. Verilen soru önergesinin ardından belediye, geçen günlerde tartışmalı yapıyla ilgili sorulara yanıt verdi.
YAPI RUHSATINA AYKIRI
Belediyenin açıklamasında onaylanan projenin yapı ruhsatına aykırı bir biçimde imalatının yapıldığına dikkat çekildi. Açıklamada söz konusu araziye yapılan inşaatın onaylı projeye aykırı bir biçimde yapıldığı vurgulandı. Bu yapıyla ilgili yasal işlemlerin de devam ettiği ifade edildi.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Avnavutköy Belediyesi Meclisi üyesi Küçük, denetimsizliklere dikkat çekerek şunları söyledi: “Belediye ruhsatında sağlık tesisi olarak ayrılan alana iş hanı yapılmıştı. Ruhsatın haricinde başka bir yapı inşa edildiği için bu yapı mühürlendi. Verdiğimiz soru önergesinden sonra adım atıldı. Söz konusu binanın sağlık hizmeti veren binalara uygun bir biçime getirileceğini düşünüyoruz.”
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