AKP’li Arnavutköy Belediyesi’ne bağlı Yassıören Mahallesi’ne ilişkin imar planı onaylandı

Yayınlanma: 29.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.01.2025 - 04:00

Son olarak Arnavutköy’de Yassıören Mahallesi’ne ilişkin imar planı onaylandı.

Konuya ilişkin hazırlanan raporda, Yassıören Mahallesi’nin Arnavutköy’ün tek plansız yerleşik alanı olarak ifade edildi. Raporda söz konusu planlama alanının Arnavutköy ilçe merkezine olan uzaklığının 13.2 kilometre olduğu ifade edilirken alanın kuzeyinde İstanbul Havalimanı ve doğusunda ise Kanal İstanbul projesi yer aldığı ifade edildi.

Raporda, “Planlama alanı, Arnavutköy ilçesindeki plansız tek yerleşik alanı olan Yassıören Mahallesi’nde konumlanmaktadır. Bu yerleşik bölge, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen (Avrupa Yakası) rezerv yapı alanı (Kanal İstanbul Projesi) İmar planlarıyla uyumlu bir şekilde imar planlarının hazırlanması ve kentsel dönüşüm ile yaşanabilir kent dokusunun oluşturulabilmesi amacıyla 14 Aralık 2022 tarihli bakanlık oluruyla ilan edilen ‘İstanbul Arnavutköy Yassıören Mahallesi Rezerv Yapı Alanı’ içerisinde ve 07 Ekim 2019 tarihli ‘rezerv yapı alanı’ içerisinde kalmaktadır” dendi.

Son olarak İstanbul Arnavutköy’de Yenişehir Rezerv Yapı Alanı’nın bir kısmına ilişkin Boyalık ve Baklalı mahallelerini kapsayan bir imar planı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca askıya çıkmıştı. 18 Eylül 2024’te askıya çıkan söz konusu imar planı kapsamında çeşitli itirazlar gelmiş, itirazlar sonucunda yapılan değerlendirmeler kapsamında planda bazı değişiklikler yapıldı.

PLANLAR İPTAL EDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davalar sonucu İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı’nın ilk üç etabına ilişkin imar planları geçen yıl iptal edilmişti. Mahkemenin kararında planın şehircilik ilkelerine aykırı olduğu ifade edilmişti.