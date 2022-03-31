AKP'li Aydemir Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini böyle savundu: 'Bazı şeylerin değeri parayla ölçülmez'

31 Mart 2022 Perşembe, 15:57

Türkiye Büyük Milelt Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 39 maddelik torba kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmeler sırasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini hatırlatması üzerine söz alan AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Bazı şeylerin değeri parayla ölçülmez. Evet 200 liracık. Sadece Türkiye’deki son günleri değerlendirirsek yanlış yaparız" dedi.

AKP’li 85 milletvekilinin imzasını taşıyan ‘Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sürüyor.

Görüşmeler sırasında muhalefet tarafından sık sık iktidarın ekonomi politikalarına yönelik eleştiri yapıldı. Komisyon üyesi ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Merkez Bankası’nın rezervi ekside ve daha da eksiye gidiyor. Dünyada savaş sebebiyle değer kaybeden tek para, Türk parası” dedi.

Komisyon üyesi ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Krizler veya sıkıntılar bazen ekonomik olarak avantaja dönüşür. Siz batırıyorsunuz. Çünkü sürekli hata yapıyorsunuz. Yaptığınız yanlışlardan vazgeçin. Bu hükümetin veya iktidarın sorunları çözemeyeceği bu tekliften belli. Bu kadar pespayelik olur mu” diye konuştu.

GÖRÜŞMELERDE GERGİNLİK

Görüşmelerde ara ara tansiyon yükseldi. Komisyon üyesi ve AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, yapılan bir ankette katılanların yüzde 40’ının “Problemleri Recep Tayyip Erdoğan çözer” değini söyledi. Komisyon üyesi ve CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Ne kadar uydurma konuşuyor” dedi. Bunun üzerine Komisyon üyesi ve AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Kim çözecek, adayınız kim” diye sordu. Cavit Arı, “Biz çözeceğiz, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi çözecek, Kemal Kılıçdaroğlu çözecek” dedi. “Adayınız Kılıçdaroğlu mu” sorusuna Cavit Arı, “Evet” yanıtı verdi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ POLEMİĞİ

Uğur Aydemir, tartışmaları üzerine “Çanakkale Köprüsü açıldı” diye söze başladı. Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretini açıklar söylediği “200 liracık” sözünü anımsattı.

Paylan'a yanıt veren Aydemir, "Bazı şeylerin değeri parayla ölçülmez. Evet 200 liracık. Sadece Türkiye’deki son günleri değerlendirirsek yanlış yaparız. Siz, ‘Kurun nerede duracağı belli değil’ demiştiniz. O gün alınan kur koruma kararımız nasıl oldu? Nereden dönüp buraya geldiğimize baktığımız zaman, Hazine’mizin ne kadar kara geçtiği belli değil mi?" diye konuştu.