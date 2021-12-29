AKP'li Bahçelievler Belediyesi'ne 'poşet' tepkisi: "Algı yapmayın. Hizmet yapın, hizmet. Çok ayıp"
İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, AKP'li Bahçelievler Belediyesi'nin İBB'ye ait Halk Ekmek büfelerine, belediyenin logosu ve belediye başkanının adının yer aldığı poşetleri dağıttığını duyurdu. Nama, dağıtılan poşetle belediyenin hizmeti kendileri yapıyormuş gibi göstermek isteyerek algı yarattığını savundu.
AKP'li Bahçelievler Belediyesi'nin, İstanbul Halk Ekmek (İHE) büfelerine üzerinde kendi logosu ve belediye başkanının adı bulunan poşetleri dağıtması tepkiye yol açtı.
İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, AKP'li belediyenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verdiği hizmeti kendisi veriyormuş gibi bir algı yaratmaya çalıştığını belirterek, "Algı yapmayın. Hizmet yapın, hizmet. Çok ayıp" dedi.
İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçelievler Belediyesi'nin İstanbul Halk Ekmek büfelerine üzerinde kendi logosu ve belediye başkanının adı bulunan poşetleri dağıtmasını eleştirdi.
"HİZMETİ KENDİLERİ YAPIYORMUŞ GİBİ ALGI YARATIYORLAR"
Nama’nın paylaşımı şöyle:
“AKP’li Bahçelievler Belediyesi, İBB’ye ait Halk Ekmek büfelerine Bahçelievler Belediyesi’nin logosu ve belediye başkanının ismi yazılı olan poşet dağıtarak hizmeti kendileri yapıyormuş gibi algı yaratıyor. Algı yapmayın! Hizmet yapın, hizmet! Çok ayıp.”
AKP’li Bahçelievler Belediyesi, İBB'ye ait Halk Ekmek büfelerine Bahçelievler Belediyesi'nin logosu ve belediye başkanının ismi yazılı olan poşet dağıtarak hizmeti kendileri yapıyormuş gibi algı yaratıyor.— Özgen NAMA (@OzgenNAMA) December 29, 2021
Algı yapmayın!
Hizmet yapın, hizmet! Çok ayıp! pic.twitter.com/YkCCHvYIkw
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