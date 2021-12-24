AKP'li Çamlı'dan tepki çeken 'Halk Ekmek' kuyruğu sözleri: 'Fotoğraf çekmek için oluşturuluyor'
AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı yurttaşların Halk Ekmek kuyruğunda ekmek sırasına girmesine ilişkin skandal ifadeler kullandı.
Döviz kurlarındaki artışlar zamları tetiklemeye devam ederken ‘Yeliz’ lakaplı AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, katıldığı bir televizyon programında ekmek kuyruğuna giren yurttaşları hedef aldı.
Sunucunun "Evine ekmek götüremeyen kimse yok mu?" sorusu üzerine ”Evine ekmek götüremeyen hiç kimse yok. Halk ekmek kuyrukları film çekmek için, fotoğraf çekmek için oluşturuluyor” dedi.
CHP'Yİ HEDEF ALMIŞTI
Çamlı, aynı programda CHP'lilere yönelik, "Sen bana desen ki ağabey ‘Ben, bu huyumu beğenmiyorum’ vallahi, billahi, tallahi o senin kendini beğenmediğin, kendi ne ait o huyunda bile CHP’nin parmağı var. Çünkü bunlar, milletin ahlakını bozdular. İngiliz at arabasına beygir olan insanların torunları bunlar. Bunlar konuşulmuyor" sözleri ile büyük tepki çekmişti.
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