AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin paylaşımı tepki çekti: Taziyede de siyaset...

AKP'li Başakşehir Belediyesi, ilçede meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için yayınladığı taziye mesajında büyükşehir belediyesine yer vermesi sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:00
AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin paylaşımı tepki çekti: Taziyede de siyaset...
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AKP'li Başakşehir Belediyesi, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Cilan’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlandı.

Belediye, taziye mesajında kazanın gerçekleştiği Ordu Caddesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olduğunu da belirtti. Belediye sonrasında paylaştığı mesajı sildi.

Belediyenin paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.


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