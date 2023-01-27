AKP’li başkan mahkeme kararını yok saydı, inşaata devam etti!

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:38

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 09:38

Bergama’da AKP’li belediye başkanı Hakan Koştu yeni bir skandalın altına daha imza attı.

Bergama’da tartışmalı çürük raporu ile yıkılan 14 Eylül Şehir Stadyumu’nun yerine yapımına başlanan millet bahçesiyle ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Yöre halkı, stadyum bünyesinde faaliyet gösteren ve tahliye edilen 86 esnaf, meslek odaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davalara ve düzenlediği onca eyleme karşın yargı kararını beklemeden stadın yıkımını tamamlayan AKP’li Koştu, mahkemeden iptal kararı çıksa da işlemleri tamamlamış ve millet bahçesi projesi için hazırlıkları tamamlamıştı. Ardından millet bahçesi projesi için düzenlenen yapım ihalesi de itirazlara konu olmuş ve iptal davaları açılmıştı.

İKİNCİ İHALE TOKİ İŞBİRLİĞİYLE YAPILDI

Tüm bu gelişmelere karşın ısrarından vazgeçmeyen AKP’li Koştu, çıkan iptal kararı sonrasında halkı ve muhalefeti suçlayarak kamu zararı yaratıldığını ifade ederek “Bizi engelliyorlar” şeklinde açıklama yapmıştı. Attığı her hamle İdare Mahkemesi’ne takılan ve üst üste gelen iptal kararlarına rağmen inadından vazgeçmeyen Koştu, millet bahçesinin yapımı için TOKİ işbirliğiyle yapılan ikinci ihalenin ardından alelacele projenin inşaatına başladı. Ancak halkın istemediği millet bahçesine yine halkın 167 milyon lirasını harcayacak olan Bergama Belediyesi’nin bu hamlesi bir kez daha yürütmeyi durdurma istemiyle yargıya taşındı. 500 günde tamamlanacağı duyurulan proje için eskiden park olan alana beton dökülürken, AKP’li Başkan şantiyenin dört bir yanına da kendi afişlerini asarak projenin reklamına başladı. Gözler gelişmelerin ardından bir kez daha yargıya çevrilirken, iptali istenen inşaatın akıbeti ise bir kez daha merak konusu oldu.

İYİ PARTİLİ KEMALLER: BİLİRKİŞİ, ‘BU PLAN İLE BU ALANDA BU PROJE YAPILAMAZ’ DEDİ

Projenin iptali için açtığı davayı hatırlatan ve yargı kararının beklenmediğini ifade eden İYİ Parti’li belediye meclis üyesi Avukat Olgu Altuğ Kemaller, “Belediye başkanı yargıdan gelecek son kararı beklemeden alanda inşaata başladı. Mahkemeden kesin karar çıkmadı ancak elimizde yeni gelen bir bilirkişi raporu var. Bilirkişi heyeti yaptığı incelemede özetle ‘bu plan ile bu alanda bu proje yapılamaz’ dedi. Eğer yargı kararı çıksaydı proje şu anda zaten başlayamazdı o yüzden inşaat devam ediyor. Yapılan millet bahçesine yurttaşların, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının ve Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davaların yanı sıra, benim de meclis üyesi olarak açtığım bir diğer dava var. Teknik olarak mahkeme elimizdeki bilirkişi raporuna uygun bir karar alacak ve yürütmeyi durdurma kararı çıkmasını bekliyoruz. Buradaki millet bahçesi projesi 5 ayrı alanı kapsıyor. İçerisinde yıkılan park bir ticari alana dönüştürülüyor ve yerine iş merkezi yapılıyor. Raporda bu yeşil alanın yerine kesinlikle ticari alan yapılamaz diyor. Şu anda devam eden inşaat yer altı otoparkı için atılan betonla başladı. Bu sebepten ötürü yeniden mahkemeye başvurduk ve acilen yürütmeyi durdurma kararı alınmasını talep ettik. Ancak bu isteğimize de henüz yanıt alamadık. Mahkeme kararı beklenmeden inşaata başlandı, bu sefer de karar gelene kadar proje tamamlanıp açılacak” dedi.