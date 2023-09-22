AKP’li başkan Menemen’i parsel parsel satıyor

Yayınlanma: 22.09.2023 - 11:51

Güncelleme: 22.09.2023 - 11:51

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, AKP’li Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ın ‘Kurtuluş etkinlikleri’ adı altında yaptığı konserlere ve 65 taşınmazın kapalı teklif usulü satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.

Hüseyin Özbey, basın toplantısı düzenleyerek Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’a satılan taşınmazların hesabını sordu. “Menemen Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan araziler, tombaladan çıkan AKP’li Başkan Vekili Aydın Pehlivan tarafından haraç mezat satıldı. Milyonluk satışı CHP Menemen İlçe Örgütü olarak her ne kadar yargıya taşımış olsak da, AKP’li belediye anayasa, kanun demeden Menemenlinin malını, değerinin kat be kat altında sattı. İhale döneminde 30 milyon liraya arazi satın alan yandaşın, kısa bir süre sonra o araziyi 130 milyona satışa çıkardığını gördük. Daha geçtiğimiz salı günü Resmi Gazete’de yer alan ilanla Menemen Belediyesi, Seyrek’te bulunan 65 taşınmazı 1 milyar 663 milyon TL bedelle satışa çıkardı. Menemen Belediyesi’ne ait taşınmazlar üzerinden AKP’li Pehlivan’ın rant kapısı açmasına sessiz kalmıyoruz. Hesabını yargıda ve sandıkta soracağız” dedi.

2023 yılında 3 defa ek bütçe talep edildiğini açıklayan Özbey, “Ek bütçenin 4’te 1’ini peyzaja ayıran AKP’li yöneticiler, karayollarının ve büyükşehirin sorumluluğunda bulunan yeni yolları sökerek yerine asfalt döktü. Bu da yetmezmiş gibi Ulukent 30 Ağustos mahallesinde bulunan ağaçları sökerek o alanı plastiklerle süsledi” diye konuştu.