AKP'li başkan pamuk hasadını çilingir sofrasında kutladı
Aydın'ın Söke İlçesinde pamuk işiyle uğraşan AKP Söke Gençlik Kolları Başkanı Engin Ağaoğlu, pamuk hasadını arkadaşlarıyla birlikte çilingir sofrasında kutlaması tepki çekti.
Aydın'ın Söke İlçesinde pamuk işiyle uğraşan AKP Söke Gençlik Kolları Başkanı Engin Ağaoğlu, pamuktaki verimi bu yıl iyi aldığı için arkadaşlarıyla birlikte çilingir sofrasında kutladı. Engin Ağaoğlu'nun eğlence görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda eleştiri geldi.
AKP'nin iki yıldır gençlik kolları başkanlığını yapan Ağaoğlu’nun kutlama görüntülerine tepki gösteren Söke TARİŞ İlçe Yöneticisi Engin Öztürk, "Devir tilki ile plan yapan, kurt ile avlanan sonra oturup koyun ile yas tutanların devri olmuş. Bu görüntüler yakışmamış. Sonra 'çiftçi çok kazanıyor' diyorlar. İyi olmamış" dedi.
İşte o paylaşım:
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