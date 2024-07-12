AKP’li Başkan Pehlivan anmada da protesto edildi
Menemen Belediyesi'nin AKP’li başkanı Aydın Pehlivan tarafından işten çıkarılan belediye emekçileri, eylemlerinin 45 gününde Srebrenitsa Soykırımı'nın anmasına katılan Pehlivan'ı ıslıklarla protesto etti.
İzmir'in Menemen ilçesinde AK Partili Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi'nde mayıs ayının son haftasında işten çıkarılan işçiler, eylemlerine devam ediyor. 45 gündür eylemlerini sürdüren belediye emekçileri, bugün Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla ilçede düzenlenen anma etkinliklerinde Başkan Pehlivan'ı protesto etti.
Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Srebrenitsa Soykırım Anıtı önünde gerçekleşen törende işçiler, "İşimizi geri istiyoruz" yazılı pankart açarak Başkan Pehlivan'ı konuşması sırasında ıslıklarla protesto etti. Konuşmasında işçilerin eylemlerine tepki gösteren Aydın Pehlivan, "Kıymetli arkadaşlarımız saygıya davet ediyorum sizleri” dedi.
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