AKP’li başkanın parsel parsel satışına ‘dur’ dediler

Yayınlanma: 03.10.2023 - 15:12

Güncelleme: 03.10.2023 - 15:12

AKP'li Belediye Başkan Vekili tarafından yönetilen Menemen belediyesinin, ilçede yaptığı ve önü alınamaz arazi satışlarını protesto etmek ve ‘dur’ demek için CHP’liler eylem yaptı.

CHP Menemen İlçe Örgütü, AKP’li Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan tarafından yönetilen Menemen Belediyesi’ne ait arazi ve gayrimenkullerin satışını protesto etti. Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan partililer, belediye binasına ‘İlçemizi Faşo Ağa’ya sattırmayacağız’ yazılı pankartla sloganlar atarak yürüdü.

Yürüyüşe destek veren CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Menemen halkının sandıktan çıkan iradesini gasp edenler, bugün de Menemen halkının taşınmazlarını gasp etmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Nasıl ki bu göreve bir hak gaspı ile gelindiyse şimdi de halkın değil sanki babasının malını satmak istiyorlar. Satışlara ‘dur’ demek için mücadele edeceğiz” dedi.

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey de “Araziler sizlerin olsaydı, parsel parsel satar mıydınız? Elinizi Menemen’den çekin. Menemen’in geleceğini yandaş sanatçılara, plastik süslere ve asfalta yatıran AKP’li yöneticilerin lale devri bitecek. Sattığınız her karış toprağın hesabını sandıkta soracağız” diye konuştu.