AKP’li başkanların borç kavgası
AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Görevi devraldığımızda eksi 53 milyon TL olan bütçeyi, artı 18 milyon TL’ye çıkardık” derken eski AKP’li başkan Veysel Tiryaki, “Borç bana ait değil” dedi. Tiryaki, “Üç yıldır başkanlık yapan birinin bütçedeki artı ve eksinin ne anlama geldiğini bilmemesi üzücü” diyerek Balcı’ya tepki gösterdi.
AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın, “Altındağ’da görevi devraldığımızda eksi 53 milyon TL olan bütçemizi 2021 yılı itibarıyla artı 18 milyon TL’ye çıkardık” içerikli sosyal medya paylaşımına, Altındağ’da üç dönem başkanlık yapan eski başkan AKP’li Veysel Tiryaki tepki gösterdi.
BirGün'de yer alan habere göre, Balcı’ya yanıt veren Tiryaki, “Dört yıl Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yapan, üç yıldır Altındağ Belediye Başkanlığı görevini yapan birinin, bütçede yer alan ‘artı ve eksi’nin ne anlama geldiğini bilmemesi kadar üzücü bir durum olamaz” dedi.
BORÇ BANA AİT DEĞİL
Asım Balcı'nın sosyal medyadan paylaştığı borç tutarının kendi dönemine ait olmadığını savunan Tirkayi, şunları kaydetti:
“2017 yılına ait eksi 24 milyon TL ve 2018 yılına ait eksi 53 milyon TL borçlanma’ ifadeleri, borçlanma değildir. Altındağ Belediyesi’nin bankadaki kendi nakdinden karşılanarak yatırımlara harcanan paradır. Görev yaptığım 15 yıl boyunca Altındağ Belediyesi hiçbir kurum ve kuruluştan borç almamış, Belediye Meclisi'ne borçlanma yetkisi teklifi dahi götürülmemiştir. 2019 yılında görevi, borçsuz, kasasında nakit parayla devrettim. Bu söylediklerim yanlışsa, görevi teslim ettiğim tarihteki Altındağ Belediyesi'nin borçları (varsa) yayınlansın. Borçsuz belediyeyi, 3 yılda ne kadar borca soktuğu da açıklansın.”
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