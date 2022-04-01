AKP’nin disipline sevk ettiği Ethem Sancak: Medyadan öğrendim

01 Nisan 2022 Cuma, 17:40

İş insanı Ethem Sancak, AKP İstanbul İl Yönetimi tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevk edildi.

AKP il yönetiminden edinilen bilgiye göre Sancak’ın ihraç talebiyle sevk edilmesinin sebebi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlene panelde yaptığı konuşma.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen ‘Türkiye'nin güvenliği ve NATO' konferansında yaptığı konuşmada “Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik” demişti.

"BİZ ADAM KESEN BİRÇOK ÜLKE İLE KARDEŞİZ"

“Türkiye, Rusya ve İran bir olalım; Amerika'yı Suriye'den çıkaralım” değerlendirmesini yapan Sancak, Gazete Duvar’ın aktardığına göre “Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayalım. Tayyip Erdoğan ile Esad birbirine düşman diye Suriye ile Türkiye neden birbirine düşman olsun? Esad çok adam kesti. Biz adam kesen birçok ülkeyle kardeşiz. İsrail ile barıştık. İsrail ile barışan hükümet Esad ile niye barışmasın? Birleşik Arap Emirlikleri ile biz kanlı bıçaklıydık. Şimdi bizimle beraberler” ifadelerini kullanmıştı.

"UYGURLARIN REFAH SEVİYESİ YOZGAT'IN 3 KATIDIR"

Öğrencilerin Çin'in Doğu Türkistan'da cami kapattığı yönündeki eleştirisine ilişkin konuşan Sancak, “Öyle bir şey yok. Ben kendim gittim gördüm. Kapatılan tek bir cami yok. Uygur bölgesinde yaşayan Uygurların refah seviyesi bizim Yozgat'ta yaşayan insanlarımızın refah seviyesinden 3 kat daha yüksektir. Git gör. Bunlar Amerikan ajanlarının dezenformasyonudur. Batı medyası ve CIA'nın ajanlarıdır. Çok merak ediyorsanız sizi göndereyim. Bölge bölge, atlayın gidin. Başkalarının anlattıklarına bakmayın. Kendiniz gidin” dedi.

AKP’li kaynaklar, disiplin sürecinin hızlı bir şekilde işletileceğini söylerken kesin bir zaman veremediklerini söyledi. İhraç talebinin doğrudan genel merkezden verildiği de iddialar arasında.

ETHEM SANCAK: BEN DE MEDYADAN ÖĞRENDİM

Ethem Sancak, gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu. Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin Sancak, “Ben de bunu medyadan öğrendim” dedi.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Marmara Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada “Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik” sözlerini sorduğumuz Ethem Sancak, “Hayır, yalan. Ben öyle bir şey söylemem. AKP halkın oyuyla iktidara geldi, Amerika'nın desteğiyle değil” dedi.

Marmara Üniversitesi'nde yaptığı konuşmaya ilişkin Sancak, şunları söyledi:

Yaptığım konuşmada söyleyeceğimi söyledim. ‘Amerika AKP'yi kurdu, destekledi' diye asla öyle bir şey söylemedim. Öyle düşünmüyorum. Amerika'nın, NATO'nun 1950'den beri bizlere neler yaptığını, Menderes'e arka çıkıp sonra ona idama götürdüğünü… Süleyman Demirel'i 3 kere darbeyle gönderdiler. Tayyip Erdoğan halkın oyuyla seçilince içine sızmaya çalıştılar FETÖ'cülerle şununla bununla… Tayyip Erdoğan teslim olmayınca, bunlara cephe açınca ‘van minüt' olayıyla başlayan, onu düşürebilmek için her türlü yolu denediklerini, en sonunda 15 Temmuz'da darbeyle öldürmeye kalktıklarını söyledim. Söylediklerim bunlar. Güvenlik ve NATO üzerine basına kapalı bir söyleşiydi.

“BANA GEREKÇE SÖYLEMEDİLER”

Basın kapalı konuşmasının sızdırıldığını belirten Sancak, Disiplin Kurulu'na sevkinin bu konuşmayla ilgili olabileceğini, parti yönetiminden kendisine gerekçe söylenmediğini aktardı.

“ERDOĞAN, DAVASINDA DİK DURDUĞU SÜRECE NEFERİYİM”

Disiplin Kurulu'na sevkine itirazı olup olmayacağı sorulan Sancak, “Bu konuda benim bir hamlem olmayacak. Canları sağ olsun. Benim partizanlık, particilik gibi bir derdim yok. Ben Tayyip Erdoğan'ın neferiyim. Davasında dik durduğu sürece ben de ona neferlik yapmaya devam edeceğim. Partiden ihraç edebilirler ama vatandaşlıktan ihraç edemezler. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Tayyip Erdoğan'ın davasına ve yücelttiği bayrağa hizmet edeceğim neferi olarak” ifadelerini kullandı.