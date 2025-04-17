AKP’li belediye 31 yıl önce ölen vatandaşa borç çıkarttı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2025 - 04:00

Zonguldak Devrek'in Müstakimler Köyü’nde ikamet eden ve 1994 yılında vefat eden Mustafa Öksüz adlı vatandaşa, AKP’li Devrek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gönderilen tebliğ ile 93 bin 550 lira 66 kuruş borcu olduğu ve 15 gün içinde de ödenmesi istendi.

Devrek Belediyesi Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik imzalı gönderilen tebligatta Mustafa Öksüz'den borcunu 15 gün içinde ödeme yapması ve yapmaması durumunda da yasal işleme başlanacağı bildirildi. 31 yıl önce ölen vatandaşa Devrek Belediyesi tarafından gönderilen tebligatta, "Kayıtlarımızın tetkikinde, Belediyemize vadesi geçmiş olan 93.550,66 TL tutannda ki borcunuzu ödenmediğiniz anlaşılmıştır.İş bu nedenle yazımızın tarafınıza tebliğinden itibaren, en geç 15 gün içerisinde birikmiş borçlarınızı Belediyemiz Mali İşler Müdürlüğümüze ödemeniz gerekmektedir. Yazımızın tebliğinden itibaren 15 gün içersinde borcunuzun ödenmemesi halinde yasal işlemlere başlamak üzere dosyanız Belediyemiz Hukuk İşleri Servisine tevdi edilecek, bu durumda avukatlık ücreti, icra masraf ve harçlarının tarafınıza ait olacağı, harç ve masraflar ödenmeden icra dosyasının kaldırılmasının mümkün olmayacağı hususunu tarafınıza bildirir bilgi edinilmesine ve gereğine rica ederim" denildi.

‘AMACINIZ MİLLETİ SÖMÜRMEK’

Mustafa Öksüz'ün torunu ve Müstakimler Köyü Muhtarı Metehan Öksüz de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya tepki gösterdi. Metehan Öksüz paylaşımında, "1907 doğum, 1994 ölüm tarihli dedemin babası adına gelen ortalama 100 bin Türk lirası vergi nerede, nasıl hesaplandı bilmiyorum ama borçlu büyük dedeme bildiriyi ilettim. 1994’ten beri 7. dönem belediye başkanlığı zamanına kadar nerede idiniz? Hangi akla hizmet ölmüş birine 31 sene sonra tükenmez kalemle yazılıp fasulye tanesiyle mi hesapladınız? Sizlerin amacı 23 yıldan beri milleti sömürmek. Belediyenin borcunu nasıl kapatacaksınız bilmiyorum ama bu 5 yıl size hayırlı geçmeyecek" ifadelerini kullandı.