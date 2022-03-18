AKP'li Belediye Başkanı Mahçiçek: 'Kahramanmaraş’a 4 milyon metrekarelik deniz yapacağız'

18 Mart 2022 Cuma, 13:52

Kahramanmaraş'ın AKP'li Onikişubat ilçesi Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek lise öğrencileriyle buluştuğu etkinlikte, Su Tutucu Sedde Aksı Projesi ile Kahramanmaraş’a 4 milyon metrekarelik bir deniz kazandıracaklarını ifade etti.

AKP'li başkan açıklamasında, “Kılavuzlu Köprüsü’nün alt tarafında yazın sular çekildiğinde bir çevre felaketi yaşanıyordu. Ama kışın burası sularla dolar, deniz olurdu. Şimdi bu çevre felaketini önleyeceğiz. Bu alanla ilgili çok güzel bir projemiz var. Ceyhan Nehri’nin en dar kısmına Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız suyu tutmak için. 434 kodunda suyu burada tutacağız. Önce kirliliği temizleyeceğiz. Suyu burada tuttuğumuz zaman 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak" dedi.

"Denizin etrafına çok katlı olmayan yerleşim alanları yapacağız" diyen Mahçiçek, "Bir marinamız olacak, tekneler park edebilecek ve tekne gezileri yapılacak. Çevresinde eğlence alanları olacak, piknik alanları, oturma grupları yer alacak. Yürüyüş ve bisiklet yolları da olacak. Suyun üzerinde su sporları aktiviteleri de yapılacak. Projemiz tamam, her şey hazır İnşallah Kahramanmaraş’a deniz getireceğiz. Bizim öngörümüze göre 150 bin insanımızın yaşayacağı yeni bir şehir inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.





