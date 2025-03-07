AKP’li belediye iftarı siyasete karıştırdı
2004 yılından bu yana AKP tarafından yönetilen Pendik Belediyesi’nin, MHP’nin ilçede düzenlediği iftar programları için belediye bütçesinden yemek sağladığı ortaya çıktı.
MHP, ramazan ayının başladığı 1 Mart’tan bu yana ilçede iftar organizasyonları düzenlerken iftarda yurttaşlara ikram edilen yemeklerin Pendik Belediyesi’nin kamu kaynaklarıyla alındığı ve belediyeye bağlı araçlarla iftar çadırına taşındığı öğrenildi.
SORU ÖNERGESİ
Belediyenin kamu bütçesiyle bir siyasi partiye destek vermesi ilçedeki yurttaşların da tepkisini çekerken CHP’li Pendik Belediyesi Meclisi üyeleri, konu hakkında dün düzenlenen Meclis oturumunda soru önergesi verdi.
Soru önergesinde, belediyenin bir siyasi parti organizasyonuna hangi gerekçe ve yasal dayanaklarla iftar yemeği sağladığı soruldu. Önergede ayrıca, belediyecilik mevzuatına göre belediyelerin siyasi partilerin organizasyonlarına kamu kaynaklarından yemek sağlama yetkisi olup olmadığı sorusu yöneltilirken belediyenin iftar programları için kaç adet yemek tahsis ettiğinin cevaplanması ve bugüne kadar belediye tarafından siyasi partilere sağlanan desteklerin ayrıntılı şekilde açıklanması talep edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ece Gürel 4 gün ormanda nasıl hayatta kaldı?
- MHP ile DEM Parti arasında 'YPG' çatlağı
- Mimar Ece Gürel'den acı haber!
- Politika faizi yeniden düşürüldü!
- Ece Gürel'in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama!
- Sinem Dedetaş'tan AKP sıralarına sert tepki
- Mesajını paylaştı, ne konuştuklarını anlattı!
- Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması
- Müge Anlı, Gürel'in 'ölüm nedenini' açıkladı
- Fenerbahçe turu zora soktu!