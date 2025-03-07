AKP’li belediye iftarı siyasete karıştırdı

Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:49

Güncelleme: 07.03.2025 - 10:57

MHP, ramazan ayının başladığı 1 Mart’tan bu yana ilçede iftar organizasyonları düzenlerken iftarda yurttaşlara ikram edilen yemeklerin Pendik Belediyesi’nin kamu kaynaklarıyla alındığı ve belediyeye bağlı araçlarla iftar çadırına taşındığı öğrenildi.

SORU ÖNERGESİ

Belediyenin kamu bütçesiyle bir siyasi partiye destek vermesi ilçedeki yurttaşların da tepkisini çekerken CHP’li Pendik Belediyesi Meclisi üyeleri, konu hakkında dün düzenlenen Meclis oturumunda soru önergesi verdi.

Soru önergesinde, belediyenin bir siyasi parti organizasyonuna hangi gerekçe ve yasal dayanaklarla iftar yemeği sağladığı soruldu. Önergede ayrıca, belediyecilik mevzuatına göre belediyelerin siyasi partilerin organizasyonlarına kamu kaynaklarından yemek sağlama yetkisi olup olmadığı sorusu yöneltilirken belediyenin iftar programları için kaç adet yemek tahsis ettiğinin cevaplanması ve bugüne kadar belediye tarafından siyasi partilere sağlanan desteklerin ayrıntılı şekilde açıklanması talep edildi.