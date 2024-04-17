AKP'li belediye seçimin ardından işçi kıyımına başladı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 13:09

Güncelleme: 17.04.2024 - 13:11

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardında İzmir’de Menemen Belediye Başkanı seçilen AKP’li Aydın Pehlivan, işçi kıyımına başladı.

Geçen dönem CHP’li başkanın görevinden alınmasının ardından başkanvekili olan AKP'li Pehlivan'ın yerel seçimlerin ardından 10'a yakın işçinin sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi. Sayının artacağı bildirilirken iş akdinin feshedilemedği personelin de farklı birimlere sürerek mobbing ve istifaya zorladığı iddia edildi.

CHP'Lİ ÖZBEY: İŞÇİLERDEN ELİNİZİ ÇEKİN

AKP'li Pehlivan’ın aldığı bu kararların siyasi olduğunu aktaran CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, “Her mecliste işçi dostu olduğunu iddia eden AKP'li zat, köprüyü geçer geçmez gözünü işçilere dikti. İşçinin, emekçinin ekmeği ile oynayan Aydın Pehlivan'a buradan çağrımızdır. Menemen için alın teri döken işçi kardeşlerimizden elinizi çekin. CHP Menemen İlçe örgütü olarak işçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Bu haramzadelerle omuz omuza mücadele edeceğiz. Sizin hakkınıza göz dikenlerden hesabı birlikte soracağız. Belediye personellerini mobbing ile istifaya zorlayan, işçileri farklı birimlere süren, sözleşmeyi tek taraflı fesheden belediye yönetimi bu uygulamalara bir an önce son vermeli” diye konuştu.

“İŞÇİYİ KORKUTMAYA ÇALIŞIYOR”

31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk mesai gününde işçilerin kapı önüne konulduğunu aktaran Özbey, “AKP'li Aydın Pehlivan çıkartamadıklarını ise farklı birimlere sürdü. İşten çıkarmalar ve sürgünler siyasi kararlardır. Seçimin hemen ardından bu uygulamalarla işçinin gözünü korkutmaya çalışan AKP yönetimi yine bizleri şaşırtmadı. Seyrek'te Emiralem'de arazilerimizi parsel parsel satan Aydın Pehlivan şimdi de işçilerin ekmeğiyle oynuyor. İşçileri, emekçileri, emeklileri açlık sınırında yaşamaya iten AKP rejiminin, tüm Türkiye'de aldığı büyük yenilginin faturasını Menemen Belediyesi'nde çalışan emekçilere kesmek vicdansızlıktır. Bu seçim AKP'nin ülkemizde kan kaybettiği bir seçim olmakla beraber gelecek ilk genel seçimde ülkede yaşanacak büyük bir değişimin habercisidir. CHP, yerel seçimlerde aldığı başarıyı genel seçimler ile taçlandıracak ve ülkemizi AKP'den kurtaracaktır” ifadelerini kullandı.