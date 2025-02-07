AKP’li belediyeden ihale fırsatçılığı

Yayınlanma: 07.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2025 - 04:00

Belediyede pazartesi günü düzenlenen meclis oturumunda konuşan belediye başkanı Orhan Çerkez, kendisine yönelik eleştirilerde bulunan AKP’li meclis üyelerine cevap verirken bir önceki dönemde fahiş fiyata çıkılan ihalelere vurgu yaptı.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, bir önceki belediye yönetimi seçimlerden kısa bir süre önce yaklaşık 30 milyon TL değerindeki ihaleyle, ilçedeki ibadethanelerin temizlik ve bakım işlerini Çekmeköy AKP İlçe Başkanlığı’na yakın bir firmaya verdi. Çerkez ise göreve geldikten sonra ihaleyi iptal ederek işleri belediyeye bağlı personel aracılığıyla yapma kararı aldı. Temizlik işlemlerinin ise yaklaşık 9 milyon TL tuttuğu ve tamamının belediyenin bütçesinden karşılandığı belirtildi.

Yıllardır AKP tarafından yönetilen belediyenin 2016 ve 2020 yılları arasında tam 11 organizasyon ihalesi düzenlediği ve bu ihalelerin hepsinin yine AKP ilçe başkanlığına yakın bir reklam şirketine verildiği aktarıldı.