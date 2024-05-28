AKP’li belediyeden işçi kıyımı

Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:41

Güncelleme: 28.05.2024 - 15:41

İzmir’de Menemen Belediyesi’nin AKP’li başkanı Aydın Pehlivan, yaklaşık 300 kişinin iş akdine son verdi. İşçi kıyımların artarak devam edeceği öğrenilirken CHP Menemen ilçe Başkanı Hüseyin Özbey çıkarımlara tepki gösterdi.

Aydın Pehlivan’a seslenen Özbey, “Her meclis toplantısında ‘işçi dostu’ olduğunu iddia eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan bugün maskesini düşürdü ve işçi kıyımına başladı. 31 Mart yerel seçim sürecinde ‘işçi kardeşlerim’ diyerek ilçenin sokaklarını arşınlayan Pehlivan seçim sonrası işçilerin ekmeğine göz dikti. Seçimi kazanmak için belediyeyi ‘bankamatik’ memurlarıyla dolduran Pehlivan ‘tasarruf’u işçiden, emekçiden değil bankamatikçilerden yapmalıdır. Aydın Pehlivan’a çağrımızdır, ilçe için gece gündüz çalışan, alın teri döken işçiler başımızın tacıdır. Bu kıyıma bir son verin! İşten çıkarılan emekçiler bilsinler ki, CHP ilçe örgütü emekçilerin her zaman yanında olacak ve onlarla kol kola, omuz omuza mücadele edecektir” dedi.

Öte yandan işçiler belediye önünde oturma eylemine başladı.